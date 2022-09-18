https://uz.sputniknews.ru/20220918/ekonomiki-rossii-i-stran-tsentralnoy-azii-razdelit-nevozmojno--peskov-28339016.html

Экономики России и стран Центральной Азии разделить невозможно – Песков

Экономики России и стран Центральной Азии разделить невозможно – Песков

Пресс-секретарь российского президента заявил. Что даже в эпоху санкций ЕАЭС доказывает свою плавучесть.

2022-09-18T19:19+0500

2022-09-18T19:19+0500

2022-09-18T19:59+0500

россия

дмитрий песков

россия

центральная азия

экономика

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ТАШКЕНТ. 18 сен – Sputnik. Экономики России и стран Центральной Азии вряд ли возможно разделить. Такое заявление сделал в эфире телеканала "Россия-1" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Как отметил пресс-секретарь президента, даже в нынешние непростые времена, вызванные санкциями, Евразийский экономический союз подтверждает свою плавучесть и достаточно положительные перспективы.Напомним, заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур заявила, что цель политики США в Центральной Азии должна заключаться в "разъединении экономик" стран региона с российской.Читайте также: Путин переговорил с главами Кыргызстана и Таджикистана

россия

россия

центральная азия

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