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Экономики России и стран Центральной Азии разделить невозможно – Песков
Экономики России и стран Центральной Азии разделить невозможно – Песков
Пресс-секретарь российского президента заявил. Что даже в эпоху санкций ЕАЭС доказывает свою плавучесть.
2022-09-18T19:19+0500
2022-09-18T19:19+0500
2022-09-18T19:59+0500
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дмитрий песков
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ТАШКЕНТ. 18 сен – Sputnik. Экономики России и стран Центральной Азии вряд ли возможно разделить. Такое заявление сделал в эфире телеканала "Россия-1" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Как отметил пресс-секретарь президента, даже в нынешние непростые времена, вызванные санкциями, Евразийский экономический союз подтверждает свою плавучесть и достаточно положительные перспективы.Напомним, заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур заявила, что цель политики США в Центральной Азии должна заключаться в "разъединении экономик" стран региона с российской.Читайте также: Путин переговорил с главами Кыргызстана и Таджикистана
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пресс-секретарь президента россии дмитрий песков экономики россии стран центральной азии разделить невозможно еаэс санкции
пресс-секретарь президента россии дмитрий песков экономики россии стран центральной азии разделить невозможно еаэс санкции
Экономики России и стран Центральной Азии разделить невозможно – Песков
19:19 18.09.2022 (обновлено: 19:59 18.09.2022)
Пресс-секретарь российского президента заявил. Что даже в эпоху санкций ЕАЭС доказывает свою плавучесть.
ТАШКЕНТ. 18 сен – Sputnik.
Экономики России и стран Центральной Азии вряд ли возможно разделить. Такое заявление сделал в эфире телеканала "Россия-1
" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вряд ли это возможно… Потому что экономики Российской Федерации и государств - членов бывшего Советского Союза в большой степени взаимозависимы, более того, они носят взаимодополняющий характер и взаимовыгодный характер", - сказал он.
Как отметил пресс-секретарь президента, даже в нынешние непростые времена, вызванные санкциями, Евразийский экономический союз подтверждает свою плавучесть и достаточно положительные перспективы.
Напомним, заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур заявила, что цель политики США в Центральной Азии должна заключаться в "разъединении экономик" стран региона с российской.