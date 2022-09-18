https://uz.sputniknews.ru/20220918/putin-peregovoril-s-glavami-kyrgyzstana-i-tadjikistana-28334129.html

Путин переговорил с главами Кыргызстана и Таджикистана

Путин переговорил с главами Кыргызстана и Таджикистана

Президенты обсудили ситуацию на кыргызско-таджикской границы и меры по ее стабилизации.

2022-09-18T16:01+0500

2022-09-18T16:01+0500

2022-09-18T16:27+0500

в мире

владимир путин

садыр жапаров

эмомали рахмон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/10/28248433_0:0:3243:1825_1920x0_80_0_0_e974e31794492b7c1eef6eafd107bae2.jpg

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым и лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Кремля.Между тем, Садыр Жапаров объявил 19 сентября в Кыргызстане днем траура по погибшим в ходе конфликта на границе.Ранее представитель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана сообщил, что обстановка на границе спокойная с тенденцией к стабилизации.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Кыргызская сторона сообщила о 36 погибших и 134 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Из приграничной Баткенской области Кыргызстана эвакуировали мирных жителей. Граждане страны собирают гуманитарную помощь для пострадавших.Читайте также: Президент Кыргызстана обратился к народу по ситуации на границе

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент россии владимир путин кыргызстана садыр жапаров таджикистана эмомали рахмон телефонные переговоры ситуация на границе