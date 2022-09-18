https://uz.sputniknews.ru/20220918/putin-peregovoril-s-glavami-kyrgyzstana-i-tadjikistana-28334129.html
Путин переговорил с главами Кыргызстана и Таджикистана
Путин переговорил с главами Кыргызстана и Таджикистана
Президенты обсудили ситуацию на кыргызско-таджикской границы и меры по ее стабилизации.
2022-09-18T16:01+0500
2022-09-18T16:01+0500
2022-09-18T16:27+0500
в мире
владимир путин
садыр жапаров
эмомали рахмон
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ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым и лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Кремля.Между тем, Садыр Жапаров объявил 19 сентября в Кыргызстане днем траура по погибшим в ходе конфликта на границе.Ранее представитель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана сообщил, что обстановка на границе спокойная с тенденцией к стабилизации.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Кыргызская сторона сообщила о 36 погибших и 134 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Из приграничной Баткенской области Кыргызстана эвакуировали мирных жителей. Граждане страны собирают гуманитарную помощь для пострадавших.Читайте также: Президент Кыргызстана обратился к народу по ситуации на границе
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президент россии владимир путин кыргызстана садыр жапаров таджикистана эмомали рахмон телефонные переговоры ситуация на границе
президент россии владимир путин кыргызстана садыр жапаров таджикистана эмомали рахмон телефонные переговоры ситуация на границе
Путин переговорил с главами Кыргызстана и Таджикистана
16:01 18.09.2022 (обновлено: 16:27 18.09.2022)
Президенты обсудили ситуацию на кыргызско-таджикской границы и меры по ее стабилизации.
ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым и лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба
Кремля.
"Владимир Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье", - говорится в сообщении пресс-службы.
Между тем, Садыр Жапаров объявил 19 сентября в Кыргызстане днем траура по погибшим в ходе конфликта на границе.
Ранее представитель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана сообщил, что обстановка на границе спокойная с тенденцией к стабилизации.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Кыргызская сторона сообщила о 36 погибших и 134 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.
Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Из приграничной Баткенской области Кыргызстана эвакуировали мирных жителей. Граждане страны собирают гуманитарную помощь для пострадавших.