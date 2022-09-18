https://uz.sputniknews.ru/20220918/gosha-kutsenko-vstretilsya-s-poklonnikami-v-tashkente---video-28335763.html
Гоша Куценко встретился с поклонниками в Ташкенте - видео
Гоша Куценко встретился с поклонниками в Ташкенте - видео
Творческая встреча с российским актером прошла в воскресенье в Доме кинематографистов
2022-09-18T16:40+0500
2022-09-18T16:40+0500
2022-09-18T17:40+0500
культура
ташкентский кинофестиваль
россия
актер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/12/28334861_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9124f25a200e8596d30c9d6ecee04776.jpg
ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. В воскресенье в Доме кинематографистов состоялась творческая встреча с заслуженным артистом России, известным актером театра и кино Гошей Куценко, сообщает корреспондент Sputnik.Куценко также рассказал о роли продюсера на съемках:Куценко также признался, что мечтает привезти в Узбекистан свою жену и дочерей, чтобы "влюбить их в Ташкент".В рамках Ташкентского кинофестиваля творческие встречи с узбекистанцами провели также Люк Бессон, Сергей Безруков, Такеши Китано, Хуан Мартинес и другие звезды.Читайте также: Джонни Депп пообщался с ташкентскими зрителями - фото, видео
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/12/28334861_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa37e70d10ad2369342b03c85458972b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео гоша куценко актер творческая встреча ташкентский кинофестиваль готов сниматься в ташкенте тимур бекмамбетов привезти семью роль продюсера
видео гоша куценко актер творческая встреча ташкентский кинофестиваль готов сниматься в ташкенте тимур бекмамбетов привезти семью роль продюсера
Гоша Куценко встретился с поклонниками в Ташкенте - видео
16:40 18.09.2022 (обновлено: 17:40 18.09.2022)
Творческая встреча с российским актером прошла в воскресенье в Доме кинематографистов
ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik.
В воскресенье в Доме кинематографистов состоялась творческая встреча с заслуженным артистом России, известным актером театра и кино Гошей Куценко, сообщает корреспондент Sputnik
.
"Я бы с удовольствием отвлекся от московской жизни, приехал и поснимался и с молодежью, мы можем совместное что-то сделать. Может быть, с Тимуром Бекмамбетовым обсудим совместные проекты", - сказал актер.
Куценко также рассказал о роли продюсера на съемках:
"Продюсер фильма управляет всем процессом. Он будет отвечать не только за производство кинокартины, но и за ее продвижение и последующее "долголетие судьбы". Поэтому необходимо ответственно подходить к обучению продюсеров", — сказал Гоша Куценко.
Куценко также признался, что мечтает привезти в Узбекистан свою жену и дочерей, чтобы "влюбить их в Ташкент".
В рамках Ташкентского кинофестиваля творческие встречи с узбекистанцами провели также Люк Бессон, Сергей Безруков, Такеши Китано, Хуан Мартинес и другие звезды.