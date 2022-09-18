https://uz.sputniknews.ru/20220918/gosha-kutsenko-vstretilsya-s-poklonnikami-v-tashkente---video-28335763.html

Гоша Куценко встретился с поклонниками в Ташкенте - видео

Гоша Куценко встретился с поклонниками в Ташкенте - видео

Творческая встреча с российским актером прошла в воскресенье в Доме кинематографистов

2022-09-18T16:40+0500

2022-09-18T16:40+0500

2022-09-18T17:40+0500

культура

ташкентский кинофестиваль

россия

актер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/12/28334861_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9124f25a200e8596d30c9d6ecee04776.jpg

ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. В воскресенье в Доме кинематографистов состоялась творческая встреча с заслуженным артистом России, известным актером театра и кино Гошей Куценко, сообщает корреспондент Sputnik.Куценко также рассказал о роли продюсера на съемках:Куценко также признался, что мечтает привезти в Узбекистан свою жену и дочерей, чтобы "влюбить их в Ташкент".В рамках Ташкентского кинофестиваля творческие встречи с узбекистанцами провели также Люк Бессон, Сергей Безруков, Такеши Китано, Хуан Мартинес и другие звезды.Читайте также: Джонни Депп пообщался с ташкентскими зрителями - фото, видео

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео гоша куценко актер творческая встреча ташкентский кинофестиваль готов сниматься в ташкенте тимур бекмамбетов привезти семью роль продюсера