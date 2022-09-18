https://uz.sputniknews.ru/20220918/gtst-zavershil-rassmotrenie-jalob-abiturientov-28323741.html
ГЦТ завершил рассмотрение жалоб абитуриентов
ГЦТ завершил рассмотрение жалоб абитуриентов
Апелляционная комиссия рассматривала жалобы недовольных результатами вступительных экзаменов с 7 по 17 сентября.
2022-09-18T14:41+0500
2022-09-18T14:41+0500
2022-09-18T14:41+0500
общество
государственный центр тестирования узбекистана
апелляция
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ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Апелляционная комиссия завершила рассмотрение жалоб от недовольных результатами вступительных экзаменов абитуриентов, сообщает пресс-служба Государственного центра тестирования (ГЦТ).Комиссия рассматривала апелляции с 7 п 17 сентября. Жалобы рассматривали при непосредственном присутствии самого заявителя. Таким образом комиссия рассмотрела 889 (14,9%) заявлений из 5980.Как отметили в ГЦТ, 744 из этих абитуриентов прошли вступительные испытания по программам бакалавриата вузов, а еще 145 человек сдали тесты на перевод на обучение из зарубежных и негосударственных вузов.Читайте также: В Узбекистане подвели итоги тестовых испытаний абитуриентов
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государственный центр тестирования завершил рассмотрение апелляций апелляционная комиссия вступительные испытания
государственный центр тестирования завершил рассмотрение апелляций апелляционная комиссия вступительные испытания
ГЦТ завершил рассмотрение жалоб абитуриентов
Апелляционная комиссия рассматривала жалобы недовольных результатами вступительных экзаменов с 7 по 17 сентября.
ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik.
Апелляционная комиссия завершила рассмотрение жалоб от недовольных результатами вступительных экзаменов абитуриентов, сообщает пресс-служба
Государственного центра тестирования (ГЦТ).
Комиссия рассматривала апелляции с 7 п 17 сентября. Жалобы рассматривали при непосредственном присутствии самого заявителя. Таким образом комиссия рассмотрела 889 (14,9%) заявлений из 5980.
Как отметили в ГЦТ, 744 из этих абитуриентов прошли вступительные испытания по программам бакалавриата вузов, а еще 145 человек сдали тесты на перевод на обучение из зарубежных и негосударственных вузов.