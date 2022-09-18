https://uz.sputniknews.ru/20220918/gtst-zavershil-rassmotrenie-jalob-abiturientov-28323741.html

ГЦТ завершил рассмотрение жалоб абитуриентов

ГЦТ завершил рассмотрение жалоб абитуриентов

Апелляционная комиссия рассматривала жалобы недовольных результатами вступительных экзаменов с 7 по 17 сентября.

2022-09-18T14:41+0500

2022-09-18T14:41+0500

2022-09-18T14:41+0500

общество

государственный центр тестирования узбекистана

апелляция

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ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Апелляционная комиссия завершила рассмотрение жалоб от недовольных результатами вступительных экзаменов абитуриентов, сообщает пресс-служба Государственного центра тестирования (ГЦТ).Комиссия рассматривала апелляции с 7 п 17 сентября. Жалобы рассматривали при непосредственном присутствии самого заявителя. Таким образом комиссия рассмотрела 889 (14,9%) заявлений из 5980.Как отметили в ГЦТ, 744 из этих абитуриентов прошли вступительные испытания по программам бакалавриата вузов, а еще 145 человек сдали тесты на перевод на обучение из зарубежных и негосударственных вузов.Читайте также: В Узбекистане подвели итоги тестовых испытаний абитуриентов

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государственный центр тестирования завершил рассмотрение апелляций апелляционная комиссия вступительные испытания