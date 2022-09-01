https://uz.sputniknews.ru/20220901/v-uzbekistane-podveli-itogi-testovyx-ispytaniy-abiturientov-27687296.html
В Узбекистане подвели итоги тестовых испытаний абитуриентов
В Узбекистане подвели итоги тестовых испытаний абитуриентов
Более 190 тысяч абитуриентов были зачислены в вузы республики в этом году.
2022-09-01T16:24+0500
2022-09-01T16:24+0500
2022-09-01T16:24+0500
общество
узбекистан
итоги
абитуриенты
тест
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Представители Государственного центра тестирования подвели итоги вступительных испытаний на пресс-конференции в АИМК. Так, 190 тыс. 375 абитуриентов из более чем миллиона человек, которые приняли участие в тестовых испытаниях, были зачислены в вузы. Из них 39 тыс. 962 абитуриента поступили на основе государственного гранта, а 150 тыс. 413 человек – на платно-контрактной основе. Средний балл по государственному гранту в этом году составил 121,2 балла, а средний балл по контракту – 95,9.Более 176 тыс. абитуриентов были зачислены в рамках общего приема, а более 13 тыс. – в рамках дополнительных параметров приема льготников.Абитуриентов распределили по формам обучения следующим образом:Также с 28 августа Государственный центр тестирования запустил онлайн-прием заявлений об апелляции от абитуриентов, несогласных с результатами вступительных испытаний по программам бакалавриата.Известно, что апелляционные заявления можно подать онлайн в личном кабинете абитуриента на сайте my.dtm.uz до 6 сентября включетельно. Рассмотрение апелляций начнется с 7 сентября.Читайте также:
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в узбекистане подвели итоги тестовых испытаний абитуриентов более 190 тысяч абитуриентов были зачислены в вузы республики в этом году гтк подвел итоги сколько абитуриентов поступили в вузы в этом году 2022 2023 учебный год
в узбекистане подвели итоги тестовых испытаний абитуриентов более 190 тысяч абитуриентов были зачислены в вузы республики в этом году гтк подвел итоги сколько абитуриентов поступили в вузы в этом году 2022 2023 учебный год
В Узбекистане подвели итоги тестовых испытаний абитуриентов
Более 190 тысяч абитуриентов были зачислены в вузы республики в этом году.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Представители Государственного центра тестирования подвели итоги вступительных испытаний на пресс-конференции в АИМК. Так, 190 тыс. 375 абитуриентов из более чем миллиона человек, которые приняли участие в тестовых испытаниях, были зачислены в вузы. Из них 39 тыс. 962 абитуриента поступили на основе государственного гранта, а 150 тыс. 413 человек – на платно-контрактной основе.
Средний балл по государственному гранту в этом году составил 121,2 балла, а средний балл по контракту – 95,9.
Более 176 тыс. абитуриентов были зачислены в рамках общего приема, а более 13 тыс. – в рамках дополнительных параметров приема льготников.
Абитуриентов распределили по формам обучения следующим образом:
118 тыс. 352 абитуриента поступили на очную форму обучения;
45 тыс. 407 — на заочную;
9 тыс. 139 — на вечернюю;
3 тыс. 416 — на дистанционную.
Также с 28 августа Государственный центр тестирования запустил онлайн-прием заявлений об апелляции от абитуриентов, несогласных с результатами вступительных испытаний по программам бакалавриата.
Известно, что апелляционные заявления можно подать онлайн в личном кабинете абитуриента на сайте my.dtm.uz до 6 сентября включетельно. Рассмотрение апелляций начнется с 7 сентября.