https://uz.sputniknews.ru/20220901/v-uzbekistane-podveli-itogi-testovyx-ispytaniy-abiturientov-27687296.html

В Узбекистане подвели итоги тестовых испытаний абитуриентов

В Узбекистане подвели итоги тестовых испытаний абитуриентов

Более 190 тысяч абитуриентов были зачислены в вузы республики в этом году.

2022-09-01T16:24+0500

2022-09-01T16:24+0500

2022-09-01T16:24+0500

общество

узбекистан

итоги

абитуриенты

тест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0f/20499960_0:49:3465:1998_1920x0_80_0_0_2248f6e5dc84c4d8e8854ec9295dab4d.jpg

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Представители Государственного центра тестирования подвели итоги вступительных испытаний на пресс-конференции в АИМК. Так, 190 тыс. 375 абитуриентов из более чем миллиона человек, которые приняли участие в тестовых испытаниях, были зачислены в вузы. Из них 39 тыс. 962 абитуриента поступили на основе государственного гранта, а 150 тыс. 413 человек – на платно-контрактной основе. Средний балл по государственному гранту в этом году составил 121,2 балла, а средний балл по контракту – 95,9.Более 176 тыс. абитуриентов были зачислены в рамках общего приема, а более 13 тыс. – в рамках дополнительных параметров приема льготников.Абитуриентов распределили по формам обучения следующим образом:Также с 28 августа Государственный центр тестирования запустил онлайн-прием заявлений об апелляции от абитуриентов, несогласных с результатами вступительных испытаний по программам бакалавриата.Известно, что апелляционные заявления можно подать онлайн в личном кабинете абитуриента на сайте my.dtm.uz до 6 сентября включетельно. Рассмотрение апелляций начнется с 7 сентября.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в узбекистане подвели итоги тестовых испытаний абитуриентов более 190 тысяч абитуриентов были зачислены в вузы республики в этом году гтк подвел итоги сколько абитуриентов поступили в вузы в этом году 2022 2023 учебный год