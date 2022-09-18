https://uz.sputniknews.ru/20220918/norov-vystupit-na-sessii-genassamblei-oon-28319181.html

Норов выступит на сессии Генассамблеи ООН

Норов выступит на сессии Генассамблеи ООН

Делегация Узбекистана примет участие в 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 19-24 сентября.

2022-09-18T10:39+0500

2022-09-18T10:39+0500

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политика

владимир норов

генассамблея оон

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ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел республики Владимиром Норовым примет участие в 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба МИД.Сессия пройдет 19-24 сентября в Нью-Йорке. Владимир Норов выступит в ходе общих прений, уточняет пресс-служба.Также в рамках визита делегация Узбекистана проведет ряд двусторонних встреч и примет участие в многосторонних мероприятиях.Читайте также: Норов: "Самаркандская инициатива" — одно из ключевых событий саммита

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владимир норов генеральная ассамблея оон 77-я сессия общие прения нью-йорк 19-24 сентября