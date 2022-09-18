https://uz.sputniknews.ru/20220918/protseduru-vvoza-prodovolstviya-v-uzbekistan-uprostyat-28321174.html

Процедуру ввоза продовольствия в Узбекистан упростят

Процедуру ввоза продовольствия в Узбекистан упростят

Согласно действующему регламенту, граждане могут ввезти для личных нужд не более 10 кг продуктов в месяц.

2022-09-18T12:03+0500

2022-09-18T12:03+0500

2022-09-18T12:09+0500

общество

таможня

продукты

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ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Правительство планирует отменить ограничения на ряд товаров, ввозимых физическими лицами. Соответствующий проект разработало Министерство инвестиций и внешней торговли и вынесло на общественное обсуждение, которое продлится до 27 сентября.В частности, проект снимает ограничения на ввоз продовольственных товаров, кроме бытовой техники, компьютеров и мобильных устройств, алкогольной и табачной продукции, парфюмерии и ювелирных изделий.Согласно документу, это делается "в целях обеспечения населения социально значимыми продовольственными товарами в условиях их дефицита в мире, а также недопущения роста цен на продовольственные товары на внутреннем рынке".В настоящее время действуют как количественные, так и стоимостные нормы ввоза продукции в Узбекистан через пограничные посты без таможенных сборов.Согласно действующему регламенту, граждане могут ввезти для личных нужд не более 10 кг продукции в месяц. А за превышающую норму часть необходимо заплатить таможенную пошлину.Читайте также: Проектный институт "УзГАШКЛИТИ" продан за 133,7 млрд сумов

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