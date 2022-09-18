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https://uz.sputniknews.ru/20220918/protseduru-vvoza-prodovolstviya-v-uzbekistan-uprostyat-28321174.html
Процедуру ввоза продовольствия в Узбекистан упростят
Процедуру ввоза продовольствия в Узбекистан упростят
Согласно действующему регламенту, граждане могут ввезти для личных нужд не более 10 кг продуктов в месяц.
2022-09-18T12:03+0500
2022-09-18T12:09+0500
общество
таможня
продукты
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ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Правительство планирует отменить ограничения на ряд товаров, ввозимых физическими лицами. Соответствующий проект разработало Министерство инвестиций и внешней торговли и вынесло на общественное обсуждение, которое продлится до 27 сентября.В частности, проект снимает ограничения на ввоз продовольственных товаров, кроме бытовой техники, компьютеров и мобильных устройств, алкогольной и табачной продукции, парфюмерии и ювелирных изделий.Согласно документу, это делается "в целях обеспечения населения социально значимыми продовольственными товарами в условиях их дефицита в мире, а также недопущения роста цен на продовольственные товары на внутреннем рынке".В настоящее время действуют как количественные, так и стоимостные нормы ввоза продукции в Узбекистан через пограничные посты без таможенных сборов.Согласно действующему регламенту, граждане могут ввезти для личных нужд не более 10 кг продукции в месяц. А за превышающую норму часть необходимо заплатить таможенную пошлину.Читайте также: Проектный институт "УзГАШКЛИТИ" продан за 133,7 млрд сумов
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таможня ввоз продуктов продовольствия ограничения законопроект
таможня ввоз продуктов продовольствия ограничения законопроект

Процедуру ввоза продовольствия в Узбекистан упростят

12:03 18.09.2022 (обновлено: 12:09 18.09.2022)
© Sputnik / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудник таможни с собакой осуществляет досмотр автомобиля
Сотрудник таможни с собакой осуществляет досмотр автомобиля - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.09.2022
© Sputnik / Александр Кондратюк
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Согласно действующему регламенту, граждане могут ввезти для личных нужд не более 10 кг продуктов в месяц.
ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Правительство планирует отменить ограничения на ряд товаров, ввозимых физическими лицами. Соответствующий проект разработало Министерство инвестиций и внешней торговли и вынесло на общественное обсуждение, которое продлится до 27 сентября.
В частности, проект снимает ограничения на ввоз продовольственных товаров, кроме бытовой техники, компьютеров и мобильных устройств, алкогольной и табачной продукции, парфюмерии и ювелирных изделий.
Согласно документу, это делается "в целях обеспечения населения социально значимыми продовольственными товарами в условиях их дефицита в мире, а также недопущения роста цен на продовольственные товары на внутреннем рынке".
В настоящее время действуют как количественные, так и стоимостные нормы ввоза продукции в Узбекистан через пограничные посты без таможенных сборов.
Согласно действующему регламенту, граждане могут ввезти для личных нужд не более 10 кг продукции в месяц. А за превышающую норму часть необходимо заплатить таможенную пошлину.
Читайте также: Проектный институт "УзГАШКЛИТИ" продан за 133,7 млрд сумов
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