https://uz.sputniknews.ru/20220918/protseduru-vvoza-prodovolstviya-v-uzbekistan-uprostyat-28321174.html
Процедуру ввоза продовольствия в Узбекистан упростят
Процедуру ввоза продовольствия в Узбекистан упростят
Согласно действующему регламенту, граждане могут ввезти для личных нужд не более 10 кг продуктов в месяц.
2022-09-18T12:03+0500
2022-09-18T12:03+0500
2022-09-18T12:09+0500
общество
таможня
продукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/19/15860015_0:262:2971:1933_1920x0_80_0_0_45cd30099ddb169e59350135ab29bfbc.jpg
ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Правительство планирует отменить ограничения на ряд товаров, ввозимых физическими лицами. Соответствующий проект разработало Министерство инвестиций и внешней торговли и вынесло на общественное обсуждение, которое продлится до 27 сентября.В частности, проект снимает ограничения на ввоз продовольственных товаров, кроме бытовой техники, компьютеров и мобильных устройств, алкогольной и табачной продукции, парфюмерии и ювелирных изделий.Согласно документу, это делается "в целях обеспечения населения социально значимыми продовольственными товарами в условиях их дефицита в мире, а также недопущения роста цен на продовольственные товары на внутреннем рынке".В настоящее время действуют как количественные, так и стоимостные нормы ввоза продукции в Узбекистан через пограничные посты без таможенных сборов.Согласно действующему регламенту, граждане могут ввезти для личных нужд не более 10 кг продукции в месяц. А за превышающую норму часть необходимо заплатить таможенную пошлину.Читайте также: Проектный институт "УзГАШКЛИТИ" продан за 133,7 млрд сумов
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/19/15860015_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_23002c88aca3cf0cac0fefea3ec55e76.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
таможня ввоз продуктов продовольствия ограничения законопроект
таможня ввоз продуктов продовольствия ограничения законопроект
Процедуру ввоза продовольствия в Узбекистан упростят
12:03 18.09.2022 (обновлено: 12:09 18.09.2022)
Согласно действующему регламенту, граждане могут ввезти для личных нужд не более 10 кг продуктов в месяц.
ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik.
Правительство планирует отменить ограничения на ряд товаров, ввозимых физическими лицами. Соответствующий проект
разработало Министерство инвестиций и внешней торговли и вынесло на общественное обсуждение, которое продлится до 27 сентября.
В частности, проект снимает ограничения на ввоз продовольственных товаров, кроме бытовой техники, компьютеров и мобильных устройств, алкогольной и табачной продукции, парфюмерии и ювелирных изделий.
Согласно документу, это делается "в целях обеспечения населения социально значимыми продовольственными товарами в условиях их дефицита в мире, а также недопущения роста цен на продовольственные товары на внутреннем рынке".
В настоящее время действуют как количественные, так и стоимостные нормы ввоза продукции в Узбекистан через пограничные посты без таможенных сборов.
Согласно действующему регламенту, граждане могут ввезти для личных нужд не более 10 кг продукции в месяц. А за превышающую норму часть необходимо заплатить таможенную пошлину.