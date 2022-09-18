https://uz.sputniknews.ru/20220918/rektor-samgu-stal-prezidentom-assotsiatsii-aziatskix-universitetov-28322479.html
Ректор СамГУ стал президентом Ассоциации азиатских университетов
Ректор СамГУ стал президентом Ассоциации азиатских университетов
Конгресс Ассоциации прошел в России в рамках V международного образовательного форума "Алтай-Азия".
2022-09-18T13:22+0500
2022-09-18T13:22+0500
2022-09-18T13:24+0500
общество
самгу
ректор
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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Ректор Самаркандского государственного университета избран президентом Ассоциации азиатских университетов, сообщает пресс-служба университета.Конгресс Ассоциации прошел в России в рамках V международного образовательного форума "Алтай-Азия".В конференции приняли участие ректоры и проректоры 72 вузов из 8 стран ассоциации (Узбекистан, Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Армения). Всего в мероприятии участвовали 112 делегатов.Срок полномочий президента ассоциации составляет два года. Ректор СамГУ Рустам Холмуродов будет занимать этот пост с 2022 по 2024 годы.Новый президент ассоциации представил участникам конференции план работы. Особое внимание он уделит вопросам институционализации ассоциации и усиления вовлеченности вузов азиатских стран, введения в ассоциацию новых участников и расширения географии сотрудничества, представления совместных образовательных программ, утверждения перечня мероприятий.Ключевые направления деятельности, определенные президентом Ассоциации азиатских университетов:"Эти идеи дают возможность не только повысить качество образования, но и обменяться опытом по современным технологиям, наладить постоянное сотрудничество между вышеперечисленными 72 вузами", — говорится в сообщении пресс-службы СамГУ.Читайте также: В Бухаре стартовала Международная школа археологии
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самаркандский государственный университет самгу ректор рустам холмуродов президент ассоциации азиатских университетов ключевые направления план работы
самаркандский государственный университет самгу ректор рустам холмуродов президент ассоциации азиатских университетов ключевые направления план работы
Ректор СамГУ стал президентом Ассоциации азиатских университетов
13:22 18.09.2022 (обновлено: 13:24 18.09.2022)
Конгресс Ассоциации прошел в России в рамках V международного образовательного форума "Алтай-Азия".
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik
. Ректор Самаркандского государственного университета избран президентом Ассоциации азиатских университетов, сообщает
пресс-служба университета.
Конгресс Ассоциации прошел в России в рамках V международного образовательного форума "Алтай-Азия".
В конференции приняли участие ректоры и проректоры 72 вузов из 8 стран ассоциации (Узбекистан, Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Армения). Всего в мероприятии участвовали 112 делегатов.
Срок полномочий президента ассоциации составляет два года. Ректор СамГУ Рустам Холмуродов будет занимать этот пост с 2022 по 2024 годы.
Новый президент ассоциации представил участникам конференции план работы. Особое внимание он уделит вопросам институционализации ассоциации и усиления вовлеченности вузов азиатских стран, введения в ассоциацию новых участников и расширения географии сотрудничества, представления совместных образовательных программ, утверждения перечня мероприятий.
Ключевые направления деятельности, определенные президентом Ассоциации азиатских университетов:
Развитие IT-технологий, агробиотехнологий;
Дальнейшее расширение производства возобновляемых источников энергии;
Создание научных групп среди вузов в рамках Ассоциации азиатских университетов для решения экологических проблем на базе регионов;
Проведение системной работы по реализации научных проектов и обмену научной информацией в сотрудничестве.
"Эти идеи дают возможность не только повысить качество образования, но и обменяться опытом по современным технологиям, наладить постоянное сотрудничество между вышеперечисленными 72 вузами", — говорится в сообщении пресс-службы СамГУ.