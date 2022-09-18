https://uz.sputniknews.ru/20220918/rektor-samgu-stal-prezidentom-assotsiatsii-aziatskix-universitetov-28322479.html

Ректор СамГУ стал президентом Ассоциации азиатских университетов

Ректор СамГУ стал президентом Ассоциации азиатских университетов

Конгресс Ассоциации прошел в России в рамках V международного образовательного форума "Алтай-Азия".

2022-09-18T13:22+0500

2022-09-18T13:22+0500

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общество

самгу

ректор

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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Ректор Самаркандского государственного университета избран президентом Ассоциации азиатских университетов, сообщает пресс-служба университета.Конгресс Ассоциации прошел в России в рамках V международного образовательного форума "Алтай-Азия".В конференции приняли участие ректоры и проректоры 72 вузов из 8 стран ассоциации (Узбекистан, Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Армения). Всего в мероприятии участвовали 112 делегатов.Срок полномочий президента ассоциации составляет два года. Ректор СамГУ Рустам Холмуродов будет занимать этот пост с 2022 по 2024 годы.Новый президент ассоциации представил участникам конференции план работы. Особое внимание он уделит вопросам институционализации ассоциации и усиления вовлеченности вузов азиатских стран, введения в ассоциацию новых участников и расширения географии сотрудничества, представления совместных образовательных программ, утверждения перечня мероприятий.Ключевые направления деятельности, определенные президентом Ассоциации азиатских университетов:"Эти идеи дают возможность не только повысить качество образования, но и обменяться опытом по современным технологиям, наладить постоянное сотрудничество между вышеперечисленными 72 вузами", — говорится в сообщении пресс-службы СамГУ.Читайте также: В Бухаре стартовала Международная школа археологии

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самаркандский государственный университет самгу ректор рустам холмуродов президент ассоциации азиатских университетов ключевые направления план работы