https://uz.sputniknews.ru/20220918/situatsiya-na-kyrgyzsko-tadjikskoy-granitse-ostaetsya-spokoynoy-28332461.html
Ситуация на кыргызско-таджикской границе остается спокойной
Ситуация на кыргызско-таджикской границе остается спокойной
Есть тенденция на стабилизацию обстановки, считают в Госкомитете национальной безопасности Кыргызстана.
2022-09-18T15:21+0500
2022-09-18T15:21+0500
2022-09-18T15:29+0500
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ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Ситуация на киргизско-таджикской границе остается спокойной, есть тенденции к ее стабилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана.По данным пресс-службы, соответствующие комиссии "осуществляют совместную работу по деэскалации обстановки на приграничной территории и снижению напряженности между двумя государствами".Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Кыргызская сторона сообщила о 36 погибших и 134 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Из приграничной Баткенской области Кыргызстана эвакуировали мирных жителей. Граждане страны собирают гуманитарную помощь для пострадавших.Читайте также: Президент Кыргызстана обратился к народу по ситуации на границе
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кыргызстан таджикистан граница обстановка стабильная спокойная государственный комитет национальной безопасности пострадавшие погибшие обстрелы
кыргызстан таджикистан граница обстановка стабильная спокойная государственный комитет национальной безопасности пострадавшие погибшие обстрелы
Ситуация на кыргызско-таджикской границе остается спокойной
15:21 18.09.2022 (обновлено: 15:29 18.09.2022)
Есть тенденция на стабилизацию обстановки, считают в Госкомитете национальной безопасности Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Ситуация на киргизско-таджикской границе остается спокойной, есть тенденции к ее стабилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана.
"По состоянию на 14:00 (11:00 мск) 18 сентября текущего года, обстановка на границе Кыргызстана и Таджикистана остается спокойной, с тенденцией на ее стабилизацию. На линии границы каких-либо попыток эскалации, выстрелов не отмечено. Стороны сохраняют договоренности о прекращении огня и отводе соответствующих сил, работа в данном направлении продолжается", - заявил представитель пресс-службы.
По данным пресс-службы, соответствующие комиссии "осуществляют совместную работу по деэскалации обстановки на приграничной территории и снижению напряженности между двумя государствами".
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Кыргызская сторона сообщила о 36 погибших и 134 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.
Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Из приграничной Баткенской области Кыргызстана эвакуировали мирных жителей. Граждане страны собирают гуманитарную помощь для пострадавших.