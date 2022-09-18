https://uz.sputniknews.ru/20220918/situatsiya-na-kyrgyzsko-tadjikskoy-granitse-ostaetsya-spokoynoy-28332461.html

Ситуация на кыргызско-таджикской границе остается спокойной

Ситуация на кыргызско-таджикской границе остается спокойной

Есть тенденция на стабилизацию обстановки, считают в Госкомитете национальной безопасности Кыргызстана.

2022-09-18T15:21+0500

2022-09-18T15:21+0500

2022-09-18T15:29+0500

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ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Ситуация на киргизско-таджикской границе остается спокойной, есть тенденции к ее стабилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана.По данным пресс-службы, соответствующие комиссии "осуществляют совместную работу по деэскалации обстановки на приграничной территории и снижению напряженности между двумя государствами".Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Кыргызская сторона сообщила о 36 погибших и 134 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Из приграничной Баткенской области Кыргызстана эвакуировали мирных жителей. Граждане страны собирают гуманитарную помощь для пострадавших.Читайте также: Президент Кыргызстана обратился к народу по ситуации на границе

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