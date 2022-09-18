https://uz.sputniknews.ru/20220918/stoyavshim-v-ocheredi-na-proschanie-s-elizavetoy-ii-ponadobilas-medpomosch-28339362.html

Стоявшим в очереди на прощание с Елизаветой II понадобилась медпомощь

Стоявшим в очереди на прощание с Елизаветой II понадобилась медпомощь

Помощь медиков потребовалась более чем 250 людям, сообщают британские СМИ.

2022-09-18T20:00+0500

2022-09-18T20:00+0500

2022-09-18T20:28+0500

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великобритания

королева елизавета

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ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Более 250 людям, стоявшим в очереди для прощания с королевой Елизаветой II в Лондоне, потребовалась медицинская помощь, сообщает телеканал Sky News.Девять человек госпитализировали. Организация также выразила беспокойство за здоровье людей, стоящих в очереди вдоль Темзы, поскольку ночью ожидается низкая температура.Королева Елизавета II скончалась 8 сентября. Престол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии занял ее сын, 73-летний принц Чарльз, ставший королем Карлом III.Читайте также: Карл III, новый король Великобритании — фото

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