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Стоявшим в очереди на прощание с Елизаветой II понадобилась медпомощь
Стоявшим в очереди на прощание с Елизаветой II понадобилась медпомощь
Помощь медиков потребовалась более чем 250 людям, сообщают британские СМИ.
2022-09-18T20:00+0500
2022-09-18T20:00+0500
2022-09-18T20:28+0500
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ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Более 250 людям, стоявшим в очереди для прощания с королевой Елизаветой II в Лондоне, потребовалась медицинская помощь, сообщает телеканал Sky News.Девять человек госпитализировали. Организация также выразила беспокойство за здоровье людей, стоящих в очереди вдоль Темзы, поскольку ночью ожидается низкая температура.Королева Елизавета II скончалась 8 сентября. Престол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии занял ее сын, 73-летний принц Чарльз, ставший королем Карлом III.Читайте также: Карл III, новый король Великобритании — фото
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королева елизавета ii великобритания лондон прощание очередь
королева елизавета ii великобритания лондон прощание очередь
Стоявшим в очереди на прощание с Елизаветой II понадобилась медпомощь
20:00 18.09.2022 (обновлено: 20:28 18.09.2022)
Помощь медиков потребовалась более чем 250 людям, сообщают британские СМИ.
ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Более 250 людям, стоявшим в очереди для прощания с королевой Елизаветой II в Лондоне, потребовалась медицинская помощь, сообщает телеканал Sky News.
"Около 259 человек, стоявших в очереди, чтобы увидеть королеву, чей гроб был выставлен для прощания, нуждались вчера в медицинской помощи", - сообщил телеканал со ссылкой на благотворительную неправительственную организацию St John Ambulance.
Девять человек госпитализировали. Организация также выразила беспокойство за здоровье людей, стоящих в очереди вдоль Темзы, поскольку ночью ожидается низкая температура.
Королева Елизавета II скончалась 8 сентября. Престол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии занял ее сын, 73-летний принц Чарльз, ставший королем Карлом III.