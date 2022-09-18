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В ООН возмущаются поведением Киева на заседаниях СБ – Полянский
В ООН возмущаются поведением Киева на заседаниях СБ – Полянский
Украинская делегация позорит себя и своих западных покровителей, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН.
2022-09-18T14:00+0500
2022-09-18T14:00+0500
2022-09-18T14:20+0500
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ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. В кулуарах Организации объединенных наций открыто возмущаются поведением представителей Киева на заседаниях Совета безопасности, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.По его словам, представители Украины в ходе заседания Совета безопасности ООН постоянно позволяют себе выпады в сторону России с переходом на личности и заявляют, что РФ якобы неправомочно занимает место постоянного члена Совбеза. При этом, открыто критиковать украинский режим и действия его представителя в ООН западные дипломаты себе позволить не могут.Он отметил, что в кулуарах ООН дипломаты открыто возмущаются действиями украинских представителей, заявляя, что ихманера поведения вредит имиджу их страны.Читайте также: Норов выступит на сессии Генассамблеи ООН
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первый заместитель постоянного представителя россии в оон заседание совет безопасности сб представители украины недовольство поведением дискредитирует
первый заместитель постоянного представителя россии в оон заседание совет безопасности сб представители украины недовольство поведением дискредитирует
В ООН возмущаются поведением Киева на заседаниях СБ – Полянский
14:00 18.09.2022 (обновлено: 14:20 18.09.2022)
Украинская делегация позорит себя и своих западных покровителей, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН.
ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik.
В кулуарах Организации объединенных наций открыто возмущаются поведением представителей Киева на заседаниях Совета безопасности, заявил в интервью РИА Новости
первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, представители Украины в ходе заседания Совета безопасности ООН постоянно позволяют себе выпады в сторону России с переходом на личности и заявляют, что РФ якобы неправомочно занимает место постоянного члена Совбеза.
"Поведение украинской делегации в СБ уже переходит всякие границы и ставит западных покровителей Киева в неловкое положение", - сказал Полянский.
При этом, открыто критиковать украинский режим и действия его представителя в ООН западные дипломаты себе позволить не могут.
"Вот делегация Украины и превращает свои выступления в СБ в фрагмент дешевых и скандальных ток-шоу. Однако, действуя таким образом, постпред Украины оказывает "медвежью услугу" и своей стране, и ее спонсорам. Ведь совершенно очевидно, что представитель страны, демонстрирующий отсутствие элементарной дипломатической цивилизованности, вредит образу страны, которую он представляет", - подчеркнул Полянский.
Он отметил, что в кулуарах ООН дипломаты открыто возмущаются действиями украинских представителей, заявляя, что ихманера поведения вредит имиджу их страны.