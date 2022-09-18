https://uz.sputniknews.ru/20220918/v-oon-vozmuschayutsya-povedeniem-kieva-na-zasedaniyax-sb--polyanskiy-28322735.html

В ООН возмущаются поведением Киева на заседаниях СБ – Полянский

В ООН возмущаются поведением Киева на заседаниях СБ – Полянский

Украинская делегация позорит себя и своих западных покровителей, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН.

2022-09-18T14:00+0500

2022-09-18T14:00+0500

2022-09-18T14:20+0500

россия

оон

украина

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ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. В кулуарах Организации объединенных наций открыто возмущаются поведением представителей Киева на заседаниях Совета безопасности, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.По его словам, представители Украины в ходе заседания Совета безопасности ООН постоянно позволяют себе выпады в сторону России с переходом на личности и заявляют, что РФ якобы неправомочно занимает место постоянного члена Совбеза. При этом, открыто критиковать украинский режим и действия его представителя в ООН западные дипломаты себе позволить не могут.Он отметил, что в кулуарах ООН дипломаты открыто возмущаются действиями украинских представителей, заявляя, что ихманера поведения вредит имиджу их страны.Читайте также: Норов выступит на сессии Генассамблеи ООН

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первый заместитель постоянного представителя россии в оон заседание совет безопасности сб представители украины недовольство поведением дискредитирует