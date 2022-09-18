https://uz.sputniknews.ru/20220918/v-tashkente-obsudili-zakonodatelstvo-v-sfere-kino---video-28334701.html
В Ташкенте обсудили законодательство в сфере кино - видео
В Ташкенте обсудили законодательство в сфере кино - видео
В мероприятии приняли участие руководители киностудий и кинематографисты стран ШОС.
2022-09-18T18:01+0500
2022-09-18T18:01+0500
2022-09-18T18:24+0500
культура
круглый стол
кинематограф
ташкентский кинофестиваль
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ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. В Ташкенте прошел круглый стол "Обсуждение законодательства стран мира в сфере кинематографии. Государственная и частная поддержка фильмопроизводства и кинопроката", сообщает корреспондент Sputnik.В мероприятии приняли участие руководители киностудий и кинематографисты государств ШОС и других стран мира.Читайте также: Джонни Депп пообщался с ташкентскими зрителями - фото, видео
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видео ташкентский международный кинофестиваль круглый стол законодательство в сфере кинопроизводства генеральный директор киностудии "лендок" алексей тельнов
видео ташкентский международный кинофестиваль круглый стол законодательство в сфере кинопроизводства генеральный директор киностудии "лендок" алексей тельнов
В Ташкенте обсудили законодательство в сфере кино - видео
18:01 18.09.2022 (обновлено: 18:24 18.09.2022)
В мероприятии приняли участие руководители киностудий и кинематографисты стран ШОС.
ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik.
В Ташкенте прошел круглый стол "Обсуждение законодательства стран мира в сфере кинематографии. Государственная и частная поддержка фильмопроизводства и кинопроката", сообщает корреспондент Sputnik
.
В мероприятии приняли участие руководители киностудий и кинематографисты государств ШОС и других стран мира.
"В рамках Ташкентского кинофестиваля прошел шестой совет директоров кинокомпаний стран СНГ с той целью, чтобы объединить наши усилия, возможности, ресурсы и создавать картины, продукцию с целью выхода на внешние рынки, с целью увеличения рынка нашего общего", - рассказал в ходе круглого стола генеральный директор киностудии "Лендок" Алексей Тельнов.