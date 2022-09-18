https://uz.sputniknews.ru/20220918/v-tashkente-obsudili-zakonodatelstvo-v-sfere-kino---video-28334701.html

В Ташкенте обсудили законодательство в сфере кино - видео

В Ташкенте обсудили законодательство в сфере кино - видео

В мероприятии приняли участие руководители киностудий и кинематографисты стран ШОС.

2022-09-18T18:01+0500

2022-09-18T18:01+0500

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культура

круглый стол

кинематограф

ташкентский кинофестиваль

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ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. В Ташкенте прошел круглый стол "Обсуждение законодательства стран мира в сфере кинематографии. Государственная и частная поддержка фильмопроизводства и кинопроката", сообщает корреспондент Sputnik.В мероприятии приняли участие руководители киностудий и кинематографисты государств ШОС и других стран мира.Читайте также: Джонни Депп пообщался с ташкентскими зрителями - фото, видео

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видео ташкентский международный кинофестиваль круглый стол законодательство в сфере кинопроизводства генеральный директор киностудии "лендок" алексей тельнов