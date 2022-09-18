https://uz.sputniknews.ru/20220918/vyjivaemost-mladentsev-s-krayne--nizkoy-massoy-tela-utroilas-28316284.html

Выживаемость младенцев с крайне низкой массой тела утроилась

Выживаемость младенцев с крайне низкой массой тела утроилась

Узбекистанские врачи успешно выхаживают малышей весом от 500 граммов. 18.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-18T08:42+0500

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общество

здоровье

младенец

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Узбекистане почти в 3 раза увеличилась выживаемость новорожденных с очень низкой массой тела, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.По данным министерства, выживаемость младенцев весом от 500 до 1000 граммов почти утроилась за последние шесть лет.Кроме того, выживаемость детей, родившихся с массой тела 1000-1500 граммов, увеличилась с 50% до 75-80%.Как отметила заместитель министра здравоохранения Эльмира Баситханова, раньше шанс на выживание малышей, части тела которых еще не полностью сформировались, был почти равен нулю. Сейчас узбекистанские медики могут спасать жизнь таких малышей.Замминистра сообщил, что выживаемость маловесных детей весом до 1500 граммов в 2015 году составила 25%. К концу 2021 года этот показатель достиг 80%."Согласно критериям, разработанным ВОЗ, если ребенок родился на 22-й неделе беременности, весит 500 граммов и более, имеет рост 25 см и более, то это считается живорождением", — говорит Эльмира Баситханова.Соответственно, по законодательству Узбекистана, если ребенок родился после 22 недель беременности и будет весит 500 граммов и более, его зарегистрируют в органах ЗАГС.Читайте также: Пандемия COVID-19 близится к концу — ВОЗ

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