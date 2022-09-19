https://uz.sputniknews.ru/20220919/kak-poluchit-rekomendatsiyu-dlya-it-vizy-v-uzbekistane-28366740.html
Как получить рекомендацию для IT-визы в Узбекистане
Как получить рекомендацию для IT-визы в Узбекистане
IT-Visa выдается сроком до трех лет.
2022-09-19T18:39+0500
2022-09-19T18:39+0500
2022-09-19T18:39+0500
общество
узбекистан
виза
it-технологии
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Первого октября вступит в силу новый порядок выдачи рекомендаций иностранным инвесторам в сфере информационных технологий и специалистам, а также учредителям (участникам) резидентов Технологического парка программных продуктов и информационных технологий.Рекомендация выдается:Заявление о рекомендации рассматривает Дирекция технопарка в течение тридцати календарных дней с даты поступления.Рекомендация IT-Park позволяет получить IT- визу. IT-Visa - категория многократной визы для иностранных граждан, приезжающих из стран, с которыми Узбекистан имеет визовый режим. Выдается сроком до трех лет. Срок ее действия можно продлить, не покидая территорию Узбекистана.Читайте также:В Ташкенте начали размещать студентов в необычных общежитиях — фото
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как получить рекомендацию для it визы в узбекистане айти виза новости заявления подробности что это как действует где как оформить на сколько кто может
как получить рекомендацию для it визы в узбекистане айти виза новости заявления подробности что это как действует где как оформить на сколько кто может
Как получить рекомендацию для IT-визы в Узбекистане
IT-Visa выдается сроком до трех лет. Срок ее действия можно продлить, не покидая территорию Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik.
Первого октября вступит в силу новый порядок
выдачи рекомендаций иностранным инвесторам в сфере информационных технологий и специалистам, а также учредителям (участникам) резидентов Технологического парка программных продуктов и информационных технологий.
иностранному инвестору, осуществляющему инвестиции на территории Узбекистан для развития сферы информационных технологий и иностранному специалисту, годовой доход которых за последние 12 месяцев в сфере информационных технологий составляет не менее $30 тыс.;
учредителю (участнику) резидентов Технопарка.
Заявление о рекомендации рассматривает Дирекция технопарка в течение тридцати календарных дней с даты поступления.
Рекомендация IT-Park позволяет получить IT- визу. IT-Visa - категория многократной визы для иностранных граждан, приезжающих из стран, с которыми Узбекистан имеет визовый режим. Выдается сроком до трех лет. Срок ее действия можно продлить, не покидая территорию Узбекистана.