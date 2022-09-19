https://uz.sputniknews.ru/20220919/kak-poluchit-rekomendatsiyu-dlya-it-vizy-v-uzbekistane-28366740.html

Как получить рекомендацию для IT-визы в Узбекистане

Как получить рекомендацию для IT-визы в Узбекистане

IT-Visa выдается сроком до трех лет.

2022-09-19T18:39+0500

2022-09-19T18:39+0500

2022-09-19T18:39+0500

общество

узбекистан

виза

it-технологии

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Первого октября вступит в силу новый порядок выдачи рекомендаций иностранным инвесторам в сфере информационных технологий и специалистам, а также учредителям (участникам) резидентов Технологического парка программных продуктов и информационных технологий.Рекомендация выдается:Заявление о рекомендации рассматривает Дирекция технопарка в течение тридцати календарных дней с даты поступления.Рекомендация IT-Park позволяет получить IT- визу. IT-Visa - категория многократной визы для иностранных граждан, приезжающих из стран, с которыми Узбекистан имеет визовый режим. Выдается сроком до трех лет. Срок ее действия можно продлить, не покидая территорию Узбекистана.Читайте также:В Ташкенте начали размещать студентов в необычных общежитиях — фото

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