https://uz.sputniknews.ru/20220919/v-tashkente-nachali-razmeschat-studentov-v-neobychnyx-obschejitiyax--foto-28351764.html

В Ташкенте начали размещать студентов в необычных общежитиях — фото

В Ташкенте начали размещать студентов в необычных общежитиях — фото

Работа по увеличению коек и размещению студентов будет продолжаться.

2022-09-19T12:23+0500

2022-09-19T12:23+0500

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общество

ташкент

студенты

общежитие

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. В столичном торговом комплексе Tashkent Index разместились уже более 600 студентов. Об этом сообщили в Министерстве высшего и среднего специального образования.В прошлую пятницу хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев сообщил, что 10 тыс. студентов, не имеющих жилья, можно разместить в свободных помещениях на территории нового торгово-производственного комплекса Tashkent Index. Проект реализуют на условиях государственно-частного партнерства. Заявление прозвучало на фоне нехватки общежитий в вузах столицы.В Tashkent Index, расположенном в Янгихаётском районе, сразу начались работы по подготовке помещений к проживанию студентов. Комнаты расположились над магазинами. До метро могут пустить автобусы.В настоящее время подготовлено около 3000 мест.Отмечается, что по необходимости работа по увеличению коек будет продолжаться.Напомним: в 172 вузах страны обучается 800 тыс. студентов.В настоящее время стоимость проживания одного студента составляет около 40-50 млн сумов, то есть, например, студенческое общежитие на 400 мест составит около 20 млрд сумов.По распоряжению президента на аренду выделено 120 млрд сумов, из них реализовано 15 млрд сумов.Читайте также:Опять в школу: в Самарканде начался учебный год

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