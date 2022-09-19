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В Ташкенте начали размещать студентов в необычных общежитиях — фото
В Ташкенте начали размещать студентов в необычных общежитиях — фото
Работа по увеличению коек и размещению студентов будет продолжаться.
2022-09-19T12:23+0500
2022-09-19T12:27+0500
общество
ташкент
студенты
общежитие
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. В столичном торговом комплексе Tashkent Index разместились уже более 600 студентов. Об этом сообщили в Министерстве высшего и среднего специального образования.В прошлую пятницу хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев сообщил, что 10 тыс. студентов, не имеющих жилья, можно разместить в свободных помещениях на территории нового торгово-производственного комплекса Tashkent Index. Проект реализуют на условиях государственно-частного партнерства. Заявление прозвучало на фоне нехватки общежитий в вузах столицы.В Tashkent Index, расположенном в Янгихаётском районе, сразу начались работы по подготовке помещений к проживанию студентов. Комнаты расположились над магазинами. До метро могут пустить автобусы.В настоящее время подготовлено около 3000 мест.Отмечается, что по необходимости работа по увеличению коек будет продолжаться.Напомним: в 172 вузах страны обучается 800 тыс. студентов.В настоящее время стоимость проживания одного студента составляет около 40-50 млн сумов, то есть, например, студенческое общежитие на 400 мест составит около 20 млрд сумов.По распоряжению президента на аренду выделено 120 млрд сумов, из них реализовано 15 млрд сумов.Читайте также:Опять в школу: в Самарканде начался учебный год
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фото в ташкенте начали размещать студентов в необычных общежитиях торговом комплексе tashkent index новости заявления
фото в ташкенте начали размещать студентов в необычных общежитиях торговом комплексе tashkent index новости заявления

В Ташкенте начали размещать студентов в необычных общежитиях — фото

12:23 19.09.2022 (обновлено: 12:27 19.09.2022)
© Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Талабалар
Талабалар - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2022
© Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
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По необходимости работа по увеличению коек и размещению студентов будет продолжаться.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. В столичном торговом комплексе Tashkent Index разместились уже более 600 студентов. Об этом сообщили в Министерстве высшего и среднего специального образования.
© Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Талабалар
Талабалар - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2022
Талабалар
© Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
В прошлую пятницу хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев сообщил, что 10 тыс. студентов, не имеющих жилья, можно разместить в свободных помещениях на территории нового торгово-производственного комплекса Tashkent Index. Проект реализуют на условиях государственно-частного партнерства. Заявление прозвучало на фоне нехватки общежитий в вузах столицы.
В Tashkent Index, расположенном в Янгихаётском районе, сразу начались работы по подготовке помещений к проживанию студентов. Комнаты расположились над магазинами. До метро могут пустить автобусы.
В настоящее время подготовлено около 3000 мест.
© Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Талабалар
Талабалар - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2022
Талабалар
© Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
Отмечается, что по необходимости работа по увеличению коек будет продолжаться.
Напомним: в 172 вузах страны обучается 800 тыс. студентов.
В настоящее время стоимость проживания одного студента составляет около 40-50 млн сумов, то есть, например, студенческое общежитие на 400 мест составит около 20 млрд сумов.
По распоряжению президента на аренду выделено 120 млрд сумов, из них реализовано 15 млрд сумов.
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