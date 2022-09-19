https://uz.sputniknews.ru/20220919/kak-rabotayut-na-ukraine-boevye-ekipaji-ka-52-i-mi-28--video-28367686.html
Как работают на Украине боевые экипажи Ка-52 и Ми-28 — видео
Как работают на Украине боевые экипажи Ка-52 и Ми-28 — видео
Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолетов.
2022-09-19T19:51+0500
2022-09-19T19:51+0500
2022-09-19T19:51+0500
специальная военная операция россии в донбассе
минобороны рф
вертолеты
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Минобороны России выложило в Сеть видео боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 в рамках специальной военной операции на Украине."Выполнили воздушное прикрытие наземной группировки войск, осуществили поражение легкой бронированной техники и живой силы противника неуправляемыми авиационными ракетами", — сообщил командир Ми-28 Александр.В ходе огневого поражения экипажи вертолетов выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Это увеличивает радиус поражения и сокращает время полета в зоне обнаружения ПВО противника, рассказывается в описании к видеоролику.В министерстве объяснили, что летчики совершают вылеты в составе смешанных боевых пар, что увеличивает ударный потенциал одиночных экипажей двух типов вертолетов."Выполнили 58 боевых вылетов. Работаем исключительно по координатам. Все точно, четко, экипажи все опытные", — отметил штурман-оператор Ка-52 Максим.После возвращения на площадки базирования инженерно-технический состав готовит авиационную технику к продолжению боевых действий.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Читайте также:Мэр Донецка сообщил о 13 погибших в результате удара ВСУ
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видео как работают на украине боевые экипажи ка 52 ми28 вертолет боевая военная техника оружие вооружение специальная военная операция спецоперация война что происходит последние новости донбасс украина киев луганск донецк лнр днр россия путин зеленский новости заявления минобороны рф
Как работают на Украине боевые экипажи Ка-52 и Ми-28 — видео
Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ка-52 и Ми-28, уничтожающих технику ВСУ.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Минобороны России выложило в Сеть видео боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 в рамках специальной военной операции на Украине.
"Выполнили воздушное прикрытие наземной группировки войск, осуществили поражение легкой бронированной техники и живой силы противника неуправляемыми авиационными ракетами", — сообщил командир Ми-28 Александр.
В ходе огневого поражения экипажи вертолетов выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Это увеличивает радиус поражения и сокращает время полета в зоне обнаружения ПВО противника, рассказывается в описании к видеоролику.
В министерстве объяснили, что летчики совершают вылеты в составе смешанных боевых пар, что увеличивает ударный потенциал одиночных экипажей двух типов вертолетов.
"Выполнили 58 боевых вылетов. Работаем исключительно по координатам. Все точно, четко, экипажи все опытные", — отметил штурман-оператор Ка-52 Максим.
После возвращения на площадки базирования инженерно-технический состав готовит авиационную технику к продолжению боевых действий.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".