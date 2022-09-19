https://uz.sputniknews.ru/20220919/kak-rabotayut-na-ukraine-boevye-ekipaji-ka-52-i-mi-28--video-28367686.html

Как работают на Украине боевые экипажи Ка-52 и Ми-28 — видео

Как работают на Украине боевые экипажи Ка-52 и Ми-28 — видео

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолетов.

2022-09-19T19:51+0500

2022-09-19T19:51+0500

2022-09-19T19:51+0500

специальная военная операция россии в донбассе

минобороны рф

вертолеты

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Минобороны России выложило в Сеть видео боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 в рамках специальной военной операции на Украине."Выполнили воздушное прикрытие наземной группировки войск, осуществили поражение легкой бронированной техники и живой силы противника неуправляемыми авиационными ракетами", — сообщил командир Ми-28 Александр.В ходе огневого поражения экипажи вертолетов выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Это увеличивает радиус поражения и сокращает время полета в зоне обнаружения ПВО противника, рассказывается в описании к видеоролику.В министерстве объяснили, что летчики совершают вылеты в составе смешанных боевых пар, что увеличивает ударный потенциал одиночных экипажей двух типов вертолетов."Выполнили 58 боевых вылетов. Работаем исключительно по координатам. Все точно, четко, экипажи все опытные", — отметил штурман-оператор Ка-52 Максим.После возвращения на площадки базирования инженерно-технический состав готовит авиационную технику к продолжению боевых действий.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Читайте также:Мэр Донецка сообщил о 13 погибших в результате удара ВСУ

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