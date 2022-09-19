https://uz.sputniknews.ru/20220919/lgotnuyu-proezdnuyu-kartu-mojno-poluchit-onlayn-28341675.html
Льготную проездную карту можно получить онлайн
Льготную проездную карту можно получить онлайн
Число пользователей мобильного приложения автоматизированной оплаты проезда достигло 320 тысяч человек.
2022-09-19T08:03+0500
2022-09-19T08:03+0500
2022-09-19T08:43+0500
общество
льгота
плата за проезд
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ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Постановлением правительства утвержден Административный регламент выдачи льготной проездной карты в общественном транспорте. Льготные карты дают отдельным категориям граждан право бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте (кроме такси).Для получения льготных карт можно обратиться в региональные управления транспорта или оформить их через Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz).Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней рассмотрит заявку и направит заявителю информацию о выдаче льготной карты или об отказе в ее выдаче. Комиссия за оказание этой госуслуги не взимается, а льготная карта выдается на неограниченный срок.Согласно закону "Об упорядочении бесплатного пользования городским пассажирским транспортом" право бесплатного пользования городским пассажирским транспортом (кроме такси) имеют:В настоящее время общественный транспорт в городах Ташкент, Самарканд, Ургенч и Карши оснащен 3 107 стационарными валидаторами, и в обращение выпущено 555 тысяч транспортных карт.Число пользователей мобильного приложения автоматизированной оплаты проезда достигло 320 тысяч человек.Читайте также: Росбанк открыл корреспондентские счета в сумах
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льготная проездная карта как где получить как оформить портал онлайн кто может получить кому положена льгота
льготная проездная карта как где получить как оформить портал онлайн кто может получить кому положена льгота
Льготную проездную карту можно получить онлайн
08:03 19.09.2022 (обновлено: 08:43 19.09.2022)
Число пользователей мобильного приложения автоматизированной оплаты проезда достигло 320 тысяч человек.
ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik.
Постановлением правительства утвержден
Административный регламент выдачи льготной проездной карты в общественном транспорте. Льготные карты дают отдельным категориям граждан право бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте (кроме такси).
Для получения льготных карт можно обратиться в региональные управления транспорта или оформить их через Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz).
Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней рассмотрит заявку и направит заявителю информацию о выдаче льготной карты или об отказе в ее выдаче. Комиссия за оказание этой госуслуги не взимается, а льготная карта выдается на неограниченный срок.
Согласно закону "Об упорядочении бесплатного пользования городским пассажирским транспортом" право бесплатного пользования городским пассажирским транспортом (кроме такси) имеют:
участники и инвалиды войны 1941-1945 годов и лица, сопровождающие в поездках инвалида войны I группы;
граждане из числа бывших военнослужащих-интернационалистов, принимавшие участие в боевых действиях в Афганистане и на территории других стран;
военнослужащие действительной срочной военной службы и военнослужащие по контракту рядового и сержантского составов;
лица, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями аварии на Чернобыльской АЭС;
лица с инвалидностью: слепые и лица, сопровождающие в поездках слепого.
В настоящее время общественный транспорт в городах Ташкент, Самарканд, Ургенч и Карши оснащен 3 107 стационарными валидаторами, и в обращение выпущено 555 тысяч транспортных карт.
Число пользователей мобильного приложения автоматизированной оплаты проезда достигло 320 тысяч человек.