https://uz.sputniknews.ru/20220919/lgotnuyu-proezdnuyu-kartu-mojno-poluchit-onlayn-28341675.html

Льготную проездную карту можно получить онлайн

Льготную проездную карту можно получить онлайн

Число пользователей мобильного приложения автоматизированной оплаты проезда достигло 320 тысяч человек.

2022-09-19T08:03+0500

2022-09-19T08:03+0500

2022-09-19T08:43+0500

общество

льгота

плата за проезд

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ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Постановлением правительства утвержден Административный регламент выдачи льготной проездной карты в общественном транспорте. Льготные карты дают отдельным категориям граждан право бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте (кроме такси).Для получения льготных карт можно обратиться в региональные управления транспорта или оформить их через Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz).Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней рассмотрит заявку и направит заявителю информацию о выдаче льготной карты или об отказе в ее выдаче. Комиссия за оказание этой госуслуги не взимается, а льготная карта выдается на неограниченный срок.Согласно закону "Об упорядочении бесплатного пользования городским пассажирским транспортом" право бесплатного пользования городским пассажирским транспортом (кроме такси) имеют:В настоящее время общественный транспорт в городах Ташкент, Самарканд, Ургенч и Карши оснащен 3 107 стационарными валидаторами, и в обращение выпущено 555 тысяч транспортных карт.Число пользователей мобильного приложения автоматизированной оплаты проезда достигло 320 тысяч человек.Читайте также: Росбанк открыл корреспондентские счета в сумах

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