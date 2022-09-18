https://uz.sputniknews.ru/20220918/rosbank-otkryl-korrespondentskie-scheta-v-sumax-28338416.html

Росбанк открыл корреспондентские счета в сумах

Росбанк открыл корреспондентские счета в сумах

Это ускорит и упростит расчеты с партнерами для клиентов банка

2022-09-18T18:42+0500

2022-09-18T18:42+0500

2022-09-18T19:01+0500

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банки

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ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Росбанк открыл корреспондентские счета в узбекских сумах. Об этом сообщает пресс-служба банка.Помимо национальной валюты Узбекистана в банке можно открыть корреспондентский счет в армянских драмах.Как сообщили в пресс-службе, банк намерен развивать транзакционный бизнес со странами СНГ и наращивать взаимодействие с финансовыми институтами Ближнего Востока, Азии и Африки.Ранее мы сообщали, что Московская биржа начала торги узбекским сумом.Читайте также: Процедуру ввоза продовольствия в Узбекистан упростят

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