https://uz.sputniknews.ru/20220918/rosbank-otkryl-korrespondentskie-scheta-v-sumax-28338416.html
Росбанк открыл корреспондентские счета в сумах
Росбанк открыл корреспондентские счета в сумах
Это ускорит и упростит расчеты с партнерами для клиентов банка
2022-09-18T18:42+0500
2022-09-18T18:42+0500
2022-09-18T19:01+0500
россия
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сум
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ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Росбанк открыл корреспондентские счета в узбекских сумах. Об этом сообщает пресс-служба банка.Помимо национальной валюты Узбекистана в банке можно открыть корреспондентский счет в армянских драмах.Как сообщили в пресс-службе, банк намерен развивать транзакционный бизнес со странами СНГ и наращивать взаимодействие с финансовыми институтами Ближнего Востока, Азии и Африки.Ранее мы сообщали, что Московская биржа начала торги узбекским сумом.Читайте также: Процедуру ввоза продовольствия в Узбекистан упростят
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банк корреспондентские счета в сумах драмах национальная валюта узбекистана армении переводы расчеты с партнерами
банк корреспондентские счета в сумах драмах национальная валюта узбекистана армении переводы расчеты с партнерами
Росбанк открыл корреспондентские счета в сумах
18:42 18.09.2022 (обновлено: 19:01 18.09.2022)
Это ускорит и упростит расчеты с партнерами для клиентов банка
ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Росбанк открыл корреспондентские счета в узбекских сумах. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Помимо национальной валюты Узбекистана в банке можно открыть корреспондентский счет в армянских драмах.
"Доступ к операциям с драмами и сумами позволит Росбанку и его клиентам повысить активность на финансовых рынках Армении и Узбекистана, ускорить и упростить расчеты с партнёрами с учетом роста товарооборота между Россией и этими странами", - считают в банке.
Как сообщили в пресс-службе, банк намерен развивать транзакционный бизнес со странами СНГ и наращивать взаимодействие с финансовыми институтами Ближнего Востока, Азии и Африки.
Ранее мы сообщали
, что Московская биржа начала торги узбекским сумом.