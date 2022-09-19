https://uz.sputniknews.ru/20220919/opyat-v-shkolu-v-samarkande-nachalsya-uchebnyy-god-28344143.html
Опять в школу: в Самарканде начался учебный год
Опять в школу: в Самарканде начался учебный год
Новый учебный год начался с небольшим опозданием из-за саммита ШОС.
2022-09-19T09:45+0500
2022-09-19T09:45+0500
2022-09-19T09:51+0500
общество
самарканд
школа
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Сегодня, 19 сентября, во всех общеобразовательных школах и высших учебных заведениях Самарканда начались занятия в новом 2022/2023 учебном году.День знаний отмечается во всех школах и вузах города в первый день учебы.Новый учебный год начался с небольшим опозданием из-за прошедшего в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Читайте также:Льготную проездную карту можно получить онлайн
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опять в школу в самарканде начался учебный год шос саммит вуз новости
опять в школу в самарканде начался учебный год шос саммит вуз новости
Опять в школу: в Самарканде начался учебный год
09:45 19.09.2022 (обновлено: 09:51 19.09.2022)
Новый учебный год начался с небольшим опозданием из-за прошедшего в Самарканде саммита ШОС.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik.
Сегодня, 19 сентября, во всех общеобразовательных школах и высших учебных заведениях Самарканда начались
занятия в новом 2022/2023 учебном году.
День знаний отмечается во всех школах и вузах города в первый день учебы.
Новый учебный год начался с небольшим опозданием из-за прошедшего в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).