https://uz.sputniknews.ru/20220919/ozelenenie-stolitsy-dostignet-30-protsentov-28349751.html
Озеленение столицы достигнет 30 процентов
Озеленение столицы достигнет 30 процентов
Ежегодно планируется посадка около 7 млн сезонных цветов.
2022-09-19T11:52+0500
2022-09-19T11:52+0500
2022-09-19T12:19+0500
общество
ташкент
озеленение
деревья
цветы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24768655_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_570674ac80b70626a348ad33641d7a3c.jpg
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Ташкентский Кенгаш народных депутатов утвердил Генплан по озеленению столицы в 2023-2027 годах.Он предусматривает ежегодную посадку около 7 млн сезонных цветов и не менее 75 тыс. деревьев и кустарников. Кроме того, до конца года определят места, подверженные подтоплению в сезон дождей и примут меры по его предотвращению.Генпланом ставятся следующие задачи:Также утвержден Перечень декоративных, плодовых деревьев, кустарников и саженцев цветов для озеленения и благоустройства на территории Ташкента.Вдоль центральных улиц высадят высокорослые, сильнорослые, широколиственные многолетние деревья (дуб, чинара, ясень, акация, липа).А на обочинах улиц второго уровня, жилых массивах, объектах социальной сферы – деревья, обеспечивающие фитосанитарные условия города, недорогие и неприхотливые к местным условиям (дуб, каштан, сафора, акация, липа, багрянник, тюльпан, клен).Читайте также:Опять в школу: в Самарканде начался учебный год
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24768655_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0335d1d79a2a03816c53ccff524e5133.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
озеленение столицы достигнет 30 процентов ташкент цветы кустарники кусты деревья новости заявления
озеленение столицы достигнет 30 процентов ташкент цветы кустарники кусты деревья новости заявления
Озеленение столицы достигнет 30 процентов
11:52 19.09.2022 (обновлено: 12:19 19.09.2022)
Ежегодно планируется посадка около 7 млн сезонных цветов и не менее 75 тыс. деревьев и кустарников.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik.
Ташкентский Кенгаш народных депутатов утвердил
Генплан по озеленению столицы в 2023-2027 годах.
Он предусматривает ежегодную посадку около 7 млн сезонных цветов и не менее 75 тыс. деревьев и кустарников. Кроме того, до конца года определят места, подверженные подтоплению в сезон дождей и примут меры по его предотвращению.
Генпланом ставятся следующие задачи:
довести уровень озеленения столицы к 2024 году до 30%;
установить контроль за применением пылегазоулавливающих установок с эффективностью не ниже 95% предприятиями, относящимся к I и II категориям воздействия на окружающую среду (высокий и средний риск);
инвентаризация ирригационных систем центральных улиц, их ремонт и обновление;
привлечение зарубежных специалистов для сохранения и защиты деревьев от насекомых-вредителей;
благоустройство прибрежных зон (62 км) каналов, проходящих через город, укрепление берегов каналов, озеленение и создание бульваров.
Также утвержден Перечень декоративных, плодовых деревьев, кустарников и саженцев цветов для озеленения и благоустройства на территории Ташкента.
Вдоль центральных улиц высадят высокорослые, сильнорослые, широколиственные многолетние деревья (дуб, чинара, ясень, акация, липа).
А на обочинах улиц второго уровня, жилых массивах, объектах социальной сферы – деревья, обеспечивающие фитосанитарные условия города, недорогие и неприхотливые к местным условиям (дуб, каштан, сафора, акация, липа, багрянник, тюльпан, клен).