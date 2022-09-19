https://uz.sputniknews.ru/20220919/ozelenenie-stolitsy-dostignet-30-protsentov-28349751.html

Озеленение столицы достигнет 30 процентов

Озеленение столицы достигнет 30 процентов

Ежегодно планируется посадка около 7 млн сезонных цветов.

2022-09-19T11:52+0500

2022-09-19T11:52+0500

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общество

ташкент

озеленение

деревья

цветы

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Ташкентский Кенгаш народных депутатов утвердил Генплан по озеленению столицы в 2023-2027 годах.Он предусматривает ежегодную посадку около 7 млн сезонных цветов и не менее 75 тыс. деревьев и кустарников. Кроме того, до конца года определят места, подверженные подтоплению в сезон дождей и примут меры по его предотвращению.Генпланом ставятся следующие задачи:Также утвержден Перечень декоративных, плодовых деревьев, кустарников и саженцев цветов для озеленения и благоустройства на территории Ташкента.Вдоль центральных улиц высадят высокорослые, сильнорослые, широколиственные многолетние деревья (дуб, чинара, ясень, акация, липа).А на обочинах улиц второго уровня, жилых массивах, объектах социальной сферы – деревья, обеспечивающие фитосанитарные условия города, недорогие и неприхотливые к местным условиям (дуб, каштан, сафора, акация, липа, багрянник, тюльпан, клен).Читайте также:Опять в школу: в Самарканде начался учебный год

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