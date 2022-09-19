https://uz.sputniknews.ru/20220919/sammit-shos-v-samarkande-nabral-v-telegram-340-mln-prosmotrov--mid-uzbekistana-28356215.html
Саммит ШОС в Самарканде набрал в Telegram 340 млн просмотров – МИД Узбекистана
Саммит ШОС в Самарканде набрал в Telegram 340 млн просмотров – МИД Узбекистана
В Самарканде 15-16 сентября прошел саммит глав-государств ШОС.
2022-09-19T13:25+0500
2022-09-19T13:25+0500
2022-09-19T13:29+0500
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15-16 сентября в мессенджере Telegram набрал 340 млн просмотров и 51 тыс. упоминаний, сообщил в понедельник официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов."В Telegram Самаркандский саммит ШОС набрал 340 млн просмотров и 51 тыс. упоминаний", - написал Кабулжанов в своем Telegram-канале.По итогам саммита было подписано 44 документа. В частности, Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий этой стране путь в членство организации. Также был подписан документ о начале процедуры приема Беларуси в члены организации.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.Читайте также:Самаркандский саммит ШОС — главные заявления Шавката Мирзиёева
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саммит шос в самарканде набрал в telegram 340 млн просмотров мид узбекистана новости заявления
саммит шос в самарканде набрал в telegram 340 млн просмотров мид узбекистана новости заявления
Саммит ШОС в Самарканде набрал в Telegram 340 млн просмотров – МИД Узбекистана
13:25 19.09.2022 (обновлено: 13:29 19.09.2022)
В Самарканде 15-16 сентября прошел саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором приняли участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15-16 сентября в мессенджере Telegram набрал 340 млн просмотров и 51 тыс. упоминаний, сообщил в понедельник официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.
"В Telegram Самаркандский саммит ШОС набрал 340 млн просмотров и 51 тыс. упоминаний", - написал Кабулжанов в своем Telegram-канале.
По итогам саммита было подписано 44 документа. В частности, Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий этой стране путь в членство организации. Также был подписан документ о начале процедуры приема Беларуси в члены организации.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.