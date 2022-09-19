https://uz.sputniknews.ru/20220919/sinoptiki-soobschili-o-pogode-na-nedelyu-28357234.html

Синоптики сообщили о погоде на неделю

Синоптики сообщили о погоде на неделю

О прогнозе погоды на текущую неделю в республике читайте в материале.

2022-09-19T13:56+0500

2022-09-19T13:56+0500

2022-09-19T13:56+0500

общество

погода

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Жителей Узбекистана на предстоящей неделе ждет теплая и сухая погода. Об этом заявили в пресс-службе Узгидромета."В течение всей недели по Узбекистану ожидается сухая и умеренно теплая погода с устойчивым температурным фоном. Преобладающая температура в эти дни ночью будет в пределах 13-18 градусов, днем – от 29 до 34 градусов. Это чуть выше среднемноголетних значений температуры для этих дней сентября" – сообщили в Узгидромете.Только в горных районах страны в среду 21 сентября местами ожидается дождь, возможна гроза.Читайте также:В Ташкенте начали размещать студентов в необычных общежитиях — фото

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