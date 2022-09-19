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https://uz.sputniknews.ru/20220919/skolko-pervoklashek-seli-za-party-v-samarkande-28361033.html
Сколько первоклашек сели за парты в Самарканде
Сколько первоклашек сели за парты в Самарканде
Из-за саммита ШОС учебный год здесь начался позже, чем по всей стране.
2022-09-19T16:34+0500
2022-09-19T16:34+0500
общество
самарканд
школы
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ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. В Самарканде начался учебный год. В первый раз за парты в .Самаркандской области в понедельник сели 75,3 тыс. первоклашек, сообщает областное управление статистики.Среди них 36 тыс. девочек, 39,3 тыс. мальчиков.Всего по стране в этом году в первый класс пошли 587,7 тыс. детей.Напомним, учебный год в Самарканде начался позже в связи с проведением в городе 15-16 сентября саммита Шанхайской организации сотрудничества.Читайте также: Опять в школу: в Самарканде начался учебный год
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самарканд начало учебного года первый звонок первоклассники статистика мальчиков девочек всего по стране
самарканд начало учебного года первый звонок первоклассники статистика мальчиков девочек всего по стране

Сколько первоклашек сели за парты в Самарканде

16:34 19.09.2022
© Хокимият СамаркандаШкольники
Школьники - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2022
© Хокимият Самарканда
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Из-за саммита ШОС учебный год здесь начался позже, чем по всей стране.
ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. В Самарканде начался учебный год. В первый раз за парты в .Самаркандской области в понедельник сели 75,3 тыс. первоклашек, сообщает областное управление статистики.
Среди них 36 тыс. девочек, 39,3 тыс. мальчиков.
Всего по стране в этом году в первый класс пошли 587,7 тыс. детей.
Напомним, учебный год в Самарканде начался позже в связи с проведением в городе 15-16 сентября саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Читайте также: Опять в школу: в Самарканде начался учебный год
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