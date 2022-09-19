https://uz.sputniknews.ru/20220919/skolko-pervoklashek-seli-za-party-v-samarkande-28361033.html

Сколько первоклашек сели за парты в Самарканде

Сколько первоклашек сели за парты в Самарканде

Из-за саммита ШОС учебный год здесь начался позже, чем по всей стране.

2022-09-19T16:34+0500

2022-09-19T16:34+0500

2022-09-19T16:34+0500

общество

самарканд

школы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/13/28355089_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1964a3733b986a26535c418940c295de.jpg

ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. В Самарканде начался учебный год. В первый раз за парты в .Самаркандской области в понедельник сели 75,3 тыс. первоклашек, сообщает областное управление статистики.Среди них 36 тыс. девочек, 39,3 тыс. мальчиков.Всего по стране в этом году в первый класс пошли 587,7 тыс. детей.Напомним, учебный год в Самарканде начался позже в связи с проведением в городе 15-16 сентября саммита Шанхайской организации сотрудничества.Читайте также: Опять в школу: в Самарканде начался учебный год

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

самарканд начало учебного года первый звонок первоклассники статистика мальчиков девочек всего по стране