https://uz.sputniknews.ru/20220919/turtsiya-chast-rossiyskogo-gaza-budet-oplachivat-v-rublyax-28347208.html

Турция часть российского газа будет оплачивать в рублях

Турция часть российского газа будет оплачивать в рублях

Минэнерго Турции: соглашение об оплате российского газа в рублях скоро вступит в силу.

2022-09-19T11:21+0500

2022-09-19T11:21+0500

2022-09-19T11:21+0500

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Соглашение об оплате 25% поставляемого в Турцию российского газа в рублях вступит в силу в ближайшее время, сообщил министр энергетики Турции Фатих Донмез. Его цитирует издание Yeni Şafak."Турция будет оплачивать 25 процентов закупаемого у России природного газа в рублях. Соответствующее соглашение вступит в силу в ближайшее время", — подчеркнул Донмез.Он добавил, что эта мера уменьшит потребность в долларах и снизит затраты.Главы Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин провели переговоры в Самарканде на прошлой неделе. По словам российского президента, на полях саммита ШОС в Узбекистане стороны договорились об оплате части поставок топлива в рублях и урегулировали возникшие проблемы по строительству АЭС "Аккую".Читайте также:Байден сделал заявление по Тайваню

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