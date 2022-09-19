https://uz.sputniknews.ru/20220919/turtsiya-chast-rossiyskogo-gaza-budet-oplachivat-v-rublyax-28347208.html
Турция часть российского газа будет оплачивать в рублях
Турция часть российского газа будет оплачивать в рублях
Минэнерго Турции: соглашение об оплате российского газа в рублях скоро вступит в силу.
2022-09-19T11:21+0500
2022-09-19T11:21+0500
2022-09-19T11:21+0500
в мире
рубль
турция
газ
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/13/28347511_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1b5238874c11b1147ec2d2e19328c207.jpg
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Соглашение об оплате 25% поставляемого в Турцию российского газа в рублях вступит в силу в ближайшее время, сообщил министр энергетики Турции Фатих Донмез. Его цитирует издание Yeni Şafak."Турция будет оплачивать 25 процентов закупаемого у России природного газа в рублях. Соответствующее соглашение вступит в силу в ближайшее время", — подчеркнул Донмез.Он добавил, что эта мера уменьшит потребность в долларах и снизит затраты.Главы Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин провели переговоры в Самарканде на прошлой неделе. По словам российского президента, на полях саммита ШОС в Узбекистане стороны договорились об оплате части поставок топлива в рублях и урегулировали возникшие проблемы по строительству АЭС "Аккую".Читайте также:Байден сделал заявление по Тайваню
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/13/28347511_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f31713f491fea708cd19e723a1266469.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
турция часть российского газа будет оплачивать в рублях новости заявления газ за рубли россия
турция часть российского газа будет оплачивать в рублях новости заявления газ за рубли россия
Турция часть российского газа будет оплачивать в рублях
Минэнерго Турции заявило, что соглашение об оплате российского газа в рублях скоро вступит в силу.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik.
Соглашение об оплате 25% поставляемого в Турцию российского газа в рублях вступит в силу в ближайшее время, сообщил министр энергетики Турции Фатих Донмез. Его цитирует издание Yeni Şafak
.
"Турция будет оплачивать 25 процентов закупаемого у России природного газа в рублях. Соответствующее соглашение вступит в силу в ближайшее время", — подчеркнул Донмез.
Он добавил, что эта мера уменьшит потребность в долларах и снизит затраты.
Главы Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин провели переговоры в Самарканде на прошлой неделе. По словам российского президента, на полях саммита ШОС в Узбекистане стороны договорились об оплате части поставок топлива в рублях и урегулировали возникшие проблемы по строительству АЭС "Аккую".