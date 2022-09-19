https://uz.sputniknews.ru/20220919/uzbekistan-uvelichil-eksport-arbuzov-i-dyn-v-rf-do-269-tys-tonn-28360483.html

Узбекистан увеличил экспорт арбузов и дынь в РФ до 26,9 тыс. тонн

Узбекистан увеличил экспорт арбузов и дынь в РФ до 26,9 тыс. тонн

Узбекистан за 8 месяцев увеличил экспорт арбузов и дынь в РФ в 1,4 раза.

2022-09-19T17:36+0500

2022-09-19T17:36+0500

2022-09-19T17:36+0500

экономика

узбекистан

арбуз

дыня

статистика

государственный комитет по статистике

россия

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Узбекистан по итогам января-августа увеличил экспорт в Россию бахчевых (арбузов и дынь) в 1,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 26,9 тыс. тонн. Об этом заявили в пресс-службе госкомитета по статистике страны.По информации статистического ведомства, за восемь месяцев текущего года Узбекистан продал 26,9 тыс. тонн бахчевых культур в Россию. За аналогичный период 2021 года республика поставила 19,2 тысячи тонн арбузов и дынь в Россию. Таким образом, экспорт увеличился в 1,4 раза.Российский рынок занимает второе место в поставках арбузов и дынь из Узбекистана. Лидирует - Казахстан (53,6 тыс. тонн, рост в 1,8 раза), а тройку замыкает Кыргызстан - 19,9 тыс. тонн (рост в 1,95 раза).В январе-августе общий объем экспорта бахчевых из Узбекистана на внешние рынки вырос на 71,8%, до 119,8 тыс. тонн, отметили в Госкомстате.По данным статистики, российский рынок традиционно занимает первое место в поставках плодоовощной продукции из Узбекистана: в январе-июне 2022 года они выросли на 11,6%, до $163,1 млн (36,3% в общем объеме экспортной продукции).Читайте также:Озеленение столицы достигнет 30 процентов

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