https://uz.sputniknews.ru/20220919/v-frg-predlojili-vvesti-sanktsii-protiv-turtsii-iz-za-jelaniya-vstupit-v-shos-28363358.html
В ФРГ предложили ввести санкции против Турции из-за желания вступить в ШОС
В ФРГ предложили ввести санкции против Турции из-за желания вступить в ШОС
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году.
2022-09-19T17:05+0500
2022-09-19T17:05+0500
2022-09-19T17:05+0500
в мире
шос
турция
германия
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Поскольку Турция намерена присоединиться к ШОС, в которой состоят Китай и Россия, Евросоюзу надо начать более жесткую политике по отношению к Анкаре и ввести экономические меры давления, сообщил внешнеполитический эксперт фракции "Союз-90"/"зеленые" в Бундестаге Юрген Триттин, передает РИА Новости."Турция мешает НАТО следить за эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Она ведет бурение в экономической зоне Греции. Член НАТО Турция делает больше для обхода европейских санкций в отношении России, чем Китай. Эрдоган тормозит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. А теперь он хочет вступить в ШОС вместе с Ираном", - pfzdbk он в интервью изданию Welt, опубликованном в понедельник.По мнению Триттина, наступил момент для более жесткой политики по отношению к Турции, Евросоюзу надо уже задуматься об экономических санкциях, раз уж страну не исключить из НАТО."НАТО и Европейский Союз должны задаться вопросом, как долго они позволят Эрдогану водить себя за нос", - заключил он.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года началась процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена, а Турция в лице президента Тайипа Эрдогана заявила о своем желании вступить в организацию.Читайте также:Саммит ШОС в Самарканде набрал в Telegram 340 млн просмотров – МИД Узбекистана
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в фрг предложили ввести санкции против турции из за желания вступить в шос германия новости заявления эрдоган
в фрг предложили ввести санкции против турции из за желания вступить в шос германия новости заявления эрдоган
В ФРГ предложили ввести санкции против Турции из-за желания вступить в ШОС
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Поскольку Турция намерена присоединиться к ШОС, в которой состоят Китай и Россия, Евросоюзу надо начать более жесткую политике по отношению к Анкаре и ввести экономические меры давления, сообщил внешнеполитический эксперт фракции "Союз-90"/"зеленые" в Бундестаге Юрген Триттин, передает РИА Новости.
"Турция мешает НАТО следить за эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Она ведет бурение в экономической зоне Греции. Член НАТО Турция делает больше для обхода европейских санкций в отношении России, чем Китай. Эрдоган тормозит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. А теперь он хочет вступить в ШОС вместе с Ираном", - pfzdbk он в интервью изданию Welt, опубликованном в понедельник.
По мнению Триттина, наступил момент для более жесткой политики по отношению к Турции, Евросоюзу надо уже задуматься об экономических санкциях, раз уж страну не исключить из НАТО.
"НАТО и Европейский Союз должны задаться вопросом, как долго они позволят Эрдогану водить себя за нос", - заключил он.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года началась процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена, а Турция в лице президента Тайипа Эрдогана заявила о своем желании вступить в организацию.