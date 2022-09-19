https://uz.sputniknews.ru/20220919/v-kyrgyzstane-obyavili-den-traura-28345095.html
В Кыргызстане объявили день траура
В Кыргызстане объявили день траура
В Таджикистане призвали объявить 20 сентября днем национального траура.
2022-09-19T10:18+0500
2022-09-19T10:18+0500
2022-09-19T10:27+0500
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. По всей республике, в посольствах и консульствах за рубежом приспущены флаги Кыргызстана, передает Sputnik Кыргызстан.Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи.Глава Демократической партии Таджикистана Саиджафар Усмонзода призвал объявить 20 сентября днем национального траура.По последним данным, вследствие конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном погибли 59 кыргызстанцев.В Таджикистане только мирных жителей погибло 28 человек. С каждой стороны погибли дети.Обстановка на границе Кыргызстана с Таджикистаном остается напряженной. По данным пограничной службы страны, минувшая ночь прошла спокойно, нарушений договоренности о прекращении огня не зафиксировано. Пограничники на кыргызско-таджикском участке границе несут службу в усиленном режиме.Напомним, масштабные боестолкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Две страны не могут договориться о 70 спорных участках границы.Читайте также:Путин переговорил с главами Кыргызстана и Таджикистана
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в кыргызстане объявили день траура таджикистан перестрелка конфликт последние данные актуальные новости что происходит официальные заявления
в кыргызстане объявили день траура таджикистан перестрелка конфликт последние данные актуальные новости что происходит официальные заявления
В Кыргызстане объявили день траура
10:18 19.09.2022 (обновлено: 10:27 19.09.2022)
В Таджикистане призвали объявить 20 сентября днем национального траура.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik.
По всей республике, в посольствах и консульствах за рубежом приспущены флаги Кыргызстана, передает Sputnik Кыргызстан
.
Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи.
Глава Демократической партии Таджикистана Саиджафар Усмонзода призвал объявить 20 сентября днем национального траура.
По последним данным, вследствие конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном погибли 59 кыргызстанцев.
В Таджикистане только мирных жителей погибло 28 человек. С каждой стороны погибли дети.
Обстановка на границе Кыргызстана с Таджикистаном остается напряженной. По данным пограничной службы страны, минувшая ночь прошла спокойно, нарушений договоренности о прекращении огня не зафиксировано. Пограничники на кыргызско-таджикском участке границе несут службу в усиленном режиме.
Напомним, масштабные боестолкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Две страны не могут договориться о 70 спорных участках границы.