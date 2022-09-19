https://uz.sputniknews.ru/20220919/v-shayxantaxurskom-rayone-stolitsy-poyavilsya-novyy-xokim--foto-28360785.html
В Шайхантахурском районе столицы появился новый хоким — фото
В Шайхантахурском районе столицы появился новый хоким — фото
Про очередные кадровые перестановки в республики читайте в материале.
2022-09-19T15:30+0500
2022-09-19T15:30+0500
2022-09-19T15:34+0500
политика
кадровые перестановки
ташкент
хоким
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Зохидов Ботир Эркинович занял пост хокима Шайхантахурского района Ташкенте. Об этом заявили в пресс-службе столичного хокимията.Кандидатуру Зохидова утвердили на внеочередной сессии Шайхантахурского районного Совета народных депутатов.До назначения он занимал должность первого заместителя председателя Центрального банка.Напомним: с мая 2019 года хокимият Шайхантахурского района возглавлял Абдукаххар Тухтаев, бывший министр строительства.Ботир Зохидов родился в 1982 году в Ташкенте. Окончил Ташкентский финансовый институт в 2003 г. и Банковско-финансовую академию в 2008 г.Читайте также:В Ташкенте пройдет международная туристическая ярмарка
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фото в шайхантахурском районе столицы появился новый хоким ташкент зохидов ботир эркинович биография кем был до этого какую занимал должность пост кадровые перестановки новое назначение новости заявления
фото в шайхантахурском районе столицы появился новый хоким ташкент зохидов ботир эркинович биография кем был до этого какую занимал должность пост кадровые перестановки новое назначение новости заявления
В Шайхантахурском районе столицы появился новый хоким — фото
15:30 19.09.2022 (обновлено: 15:34 19.09.2022)
Про очередные кадровые перестановки в республики читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik.
Зохидов Ботир Эркинович занял пост хокима Шайхантахурского района Ташкенте. Об этом заявили в пресс-службе
столичного хокимията.
Кандидатуру Зохидова утвердили на внеочередной сессии Шайхантахурского районного Совета народных депутатов.
До назначения он занимал должность первого заместителя председателя Центрального банка.
Напомним: с мая 2019 года хокимият Шайхантахурского района возглавлял Абдукаххар Тухтаев, бывший министр строительства.
Ботир Зохидов родился в 1982 году в Ташкенте. Окончил Ташкентский финансовый институт в 2003 г. и Банковско-финансовую академию в 2008 г.