https://uz.sputniknews.ru/20220919/v-shayxantaxurskom-rayone-stolitsy-poyavilsya-novyy-xokim--foto-28360785.html

В Шайхантахурском районе столицы появился новый хоким — фото

В Шайхантахурском районе столицы появился новый хоким — фото

Про очередные кадровые перестановки в республики читайте в материале.

2022-09-19T15:30+0500

2022-09-19T15:30+0500

2022-09-19T15:34+0500

политика

кадровые перестановки

ташкент

хоким

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Зохидов Ботир Эркинович занял пост хокима Шайхантахурского района Ташкенте. Об этом заявили в пресс-службе столичного хокимията.Кандидатуру Зохидова утвердили на внеочередной сессии Шайхантахурского районного Совета народных депутатов.До назначения он занимал должность первого заместителя председателя Центрального банка.Напомним: с мая 2019 года хокимият Шайхантахурского района возглавлял Абдукаххар Тухтаев, бывший министр строительства.Ботир Зохидов родился в 1982 году в Ташкенте. Окончил Ташкентский финансовый институт в 2003 г. и Банковско-финансовую академию в 2008 г.Читайте также:В Ташкенте пройдет международная туристическая ярмарка

ташкент

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