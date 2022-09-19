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В Шайхантахурском районе столицы появился новый хоким — фото
В Шайхантахурском районе столицы появился новый хоким — фото
Про очередные кадровые перестановки в республики читайте в материале.
2022-09-19T15:30+0500
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политика
кадровые перестановки
ташкент
хоким
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Зохидов Ботир Эркинович занял пост хокима Шайхантахурского района Ташкенте. Об этом заявили в пресс-службе столичного хокимията.Кандидатуру Зохидова утвердили на внеочередной сессии Шайхантахурского районного Совета народных депутатов.До назначения он занимал должность первого заместителя председателя Центрального банка.Напомним: с мая 2019 года хокимият Шайхантахурского района возглавлял Абдукаххар Тухтаев, бывший министр строительства.Ботир Зохидов родился в 1982 году в Ташкенте. Окончил Ташкентский финансовый институт в 2003 г. и Банковско-финансовую академию в 2008 г.Читайте также:В Ташкенте пройдет международная туристическая ярмарка
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фото в шайхантахурском районе столицы появился новый хоким ташкент зохидов ботир эркинович биография кем был до этого какую занимал должность пост кадровые перестановки новое назначение новости заявления
фото в шайхантахурском районе столицы появился новый хоким ташкент зохидов ботир эркинович биография кем был до этого какую занимал должность пост кадровые перестановки новое назначение новости заявления

В Шайхантахурском районе столицы появился новый хоким — фото

15:30 19.09.2022 (обновлено: 15:34 19.09.2022)
© Sputnik / Болат ШайхиновПортфель
Портфель - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2022
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Про очередные кадровые перестановки в республики читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Зохидов Ботир Эркинович занял пост хокима Шайхантахурского района Ташкенте. Об этом заявили в пресс-службе столичного хокимията.
© Хокимият ТашкентаЗохидов Ботир Эркинович назначен хокимом Шайхантохурского района на внеочередной сессии Шайхонтохурского районного Кенгаша народных депутатов
Зохидов Ботир Эркинович назначен хокимом Шайхантохурского района на внеочередной сессии Шайхонтохурского районного Кенгаша народных депутатов - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2022
Зохидов Ботир Эркинович назначен хокимом Шайхантохурского района на внеочередной сессии Шайхонтохурского районного Кенгаша народных депутатов
© Хокимият Ташкента
Кандидатуру Зохидова утвердили на внеочередной сессии Шайхантахурского районного Совета народных депутатов.
До назначения он занимал должность первого заместителя председателя Центрального банка.
Напомним: с мая 2019 года хокимият Шайхантахурского района возглавлял Абдукаххар Тухтаев, бывший министр строительства.
Ботир Зохидов родился в 1982 году в Ташкенте. Окончил Ташкентский финансовый институт в 2003 г. и Банковско-финансовую академию в 2008 г.
Читайте также:
В Ташкенте пройдет международная туристическая ярмарка
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