https://uz.sputniknews.ru/20220919/v-tashkente-proydet-mejdunarodnaya-turisticheskaya-yarmarka-28360149.html
В Ташкенте пройдет международная туристическая ярмарка
В Ташкенте пройдет международная туристическая ярмарка
В рамках ярмарки пройдут конференции, B2B встречи, круглые столы, выставки туристических услуг и ремесел, гастро-базар и мастер-классы.
2022-09-19T14:58+0500
2022-09-19T14:58+0500
2022-09-19T14:58+0500
туризм
туризм
международная ярмарка "туризм на шелковом пути"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/960/60/9606028_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_65738e904b7417dfa6c4b308dd18cea0.jpg
ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. В Ташкенте пройдет 27-я Ташкентская международная туристическая ярмарка (ТМТЯ) "Туризм на Шелковом пути". Об этом сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития республики.Традиционное мероприятие пройдет в "УзЭкспоЦентре" с 30 ноября по 2 декабря. Организаторы ярмарки – Министерство туризма и культурного наследия, Национальный PR-центр, выставочная компания "Says".Ярмарка пройдет в гибридном формате. В первый день состоится официальная церемония открытия и насыщенная программа, включающая в себя мастер-классы народных ремесел, презентацию регионов страны, гастро-базар, официальный прием от имени Правительства республики и культурные мероприятия.Во второй и третий день ярмарки продолжатся ремесленные мастерские, презентации регионов, гастро-базар и мастер-классы от именитого шеф-повара Чустий. Завершит мероприятие праздничная церемония закрытия.Ярмарка соберет экспертов туристического бизнеса со всего мира, представителей транспортных компаний, гостиничных сетей, дипломатов. В ходе мероприятия выступят ведущие международные и отечественные специалисты в сфере туризма.Ташкентская международная туристическая ярмарка проводится с 1995 года. Ее цель – помочь в продвижении туристических продуктов, установлении деловых контактов и сотрудничества.Читайте также: Озеленение столицы достигнет 30 процентов
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/960/60/9606028_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_8f19bd1f9c26246d8ecabcbf2326977c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент министерство инновационного развития ташкентская международная туристическая ярмарка "туризм на шелковом пути" тмтя программа участники мастер-классы церемония открытия закрытия ремесленники презентации гастро-базар
ташкент министерство инновационного развития ташкентская международная туристическая ярмарка "туризм на шелковом пути" тмтя программа участники мастер-классы церемония открытия закрытия ремесленники презентации гастро-базар
В Ташкенте пройдет международная туристическая ярмарка
В рамках ярмарки пройдут конференции, B2B встречи, круглые столы, выставки туристических услуг и ремесел, гастро-базар и мастер-классы.
ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik
. В Ташкенте пройдет 27-я Ташкентская международная туристическая ярмарка (ТМТЯ) "Туризм на Шелковом пути". Об этом сообщает пресс-служба
Министерства инновационного развития республики.
Традиционное мероприятие пройдет в "УзЭкспоЦентре" с 30 ноября по 2 декабря. Организаторы ярмарки – Министерство туризма и культурного наследия, Национальный PR-центр, выставочная компания "Says".
"В рамках ТМТЯ 2022 будут организованы конференции, B2B встречи, круглые столы, выставки туристических услуг и ремесленного искусства, презентации регионов Узбекистана с туристическим потенциалом, гастро-базар с мастер-классами по приготовлению национальных блюд", - сообщает пресс-служба министерства.
Ярмарка пройдет в гибридном формате. В первый день состоится официальная церемония открытия и насыщенная программа, включающая в себя мастер-классы народных ремесел, презентацию регионов страны, гастро-базар, официальный прием от имени Правительства республики и культурные мероприятия.
Во второй и третий день ярмарки продолжатся ремесленные мастерские, презентации регионов, гастро-базар и мастер-классы от именитого шеф-повара Чустий. Завершит мероприятие праздничная церемония закрытия.
Ярмарка соберет экспертов туристического бизнеса со всего мира, представителей транспортных компаний, гостиничных сетей, дипломатов. В ходе мероприятия выступят ведущие международные и отечественные специалисты в сфере туризма.
Ташкентская международная туристическая ярмарка проводится с 1995 года. Ее цель – помочь в продвижении туристических продуктов, установлении деловых контактов и сотрудничества.