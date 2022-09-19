https://uz.sputniknews.ru/20220919/v-tashkente-proydet-mejdunarodnaya-turisticheskaya-yarmarka-28360149.html

В Ташкенте пройдет международная туристическая ярмарка

В Ташкенте пройдет международная туристическая ярмарка

В рамках ярмарки пройдут конференции, B2B встречи, круглые столы, выставки туристических услуг и ремесел, гастро-базар и мастер-классы.

2022-09-19T14:58+0500

2022-09-19T14:58+0500

2022-09-19T14:58+0500

туризм

туризм

международная ярмарка "туризм на шелковом пути"

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ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. В Ташкенте пройдет 27-я Ташкентская международная туристическая ярмарка (ТМТЯ) "Туризм на Шелковом пути". Об этом сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития республики.Традиционное мероприятие пройдет в "УзЭкспоЦентре" с 30 ноября по 2 декабря. Организаторы ярмарки – Министерство туризма и культурного наследия, Национальный PR-центр, выставочная компания "Says".Ярмарка пройдет в гибридном формате. В первый день состоится официальная церемония открытия и насыщенная программа, включающая в себя мастер-классы народных ремесел, презентацию регионов страны, гастро-базар, официальный прием от имени Правительства республики и культурные мероприятия.Во второй и третий день ярмарки продолжатся ремесленные мастерские, презентации регионов, гастро-базар и мастер-классы от именитого шеф-повара Чустий. Завершит мероприятие праздничная церемония закрытия.Ярмарка соберет экспертов туристического бизнеса со всего мира, представителей транспортных компаний, гостиничных сетей, дипломатов. В ходе мероприятия выступят ведущие международные и отечественные специалисты в сфере туризма.Ташкентская международная туристическая ярмарка проводится с 1995 года. Ее цель – помочь в продвижении туристических продуктов, установлении деловых контактов и сотрудничества.Читайте также: Озеленение столицы достигнет 30 процентов

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