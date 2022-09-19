https://uz.sputniknews.ru/20220919/vostochnoe-gostepriimstvo-mirziyoev-provel-soveschanie-po-razvitiyu-turizma-28368796.html

Восточное гостеприимство: Мирзиёев провел совещание по развитию туризма

Восточное гостеприимство: Мирзиёев провел совещание по развитию туризма

На видеоселекторном совещании обсудили достижения и меры дальнейшего развития внутреннего и зарубежного туризма. 19.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-19T17:34+0500

2022-09-19T17:34+0500

2022-09-19T18:40+0500

туризм

шавкат мирзиёев

совещание

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ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел в понедельник видеоселекторное совещание по вопросам развития туризма в республике, сообщает пресс-служба главы государства.Как отметил глава государства, нынешний год стал для сферы туризма периодом восстановления после пандемии.Так, число иностранных туристов, посетивших Узбекистан с начала года, в три раза выше, чем в 2021 году. Длительность пребывания иностранцев в республике также выросла с 3 дней до 4-5, а их траты – со $195 до $305.Утроился и объем внутреннего туризма – в этом году по стране путешествовало 7,5 млн человек. Больше всего внутренних туристов – 900 тыс. человек – приняла Самаркандская область. На втором месте Ферганская область – 650 тыс. человек, на третьем – Андижанская область – 650 тыс. человек.За последние годы Узбекистану удалось решить ряд основных проблем, мешающих развитию туристической отрасли, отметил глава государства.В частности, значительно упростился процесс получения туристической визы, исчезли ограничения на обмен валюты, в аэропортах и на вокзалах прекратились проверки, появились зеленые коридоры и другие условия для удобства приезжающих, внедряется система электронной регистрации туристов.Серьезно развилась и сфера гостеприимства: число гостевых мест в республике за пять лет утроилось и достигло 125 тысяч. Государство поддерживает туристические предприятия, предоставляя им налоговые преференции и льготы.В связи с этим президент поручил Министерству иностранных дел провести рекламную кампанию "Самарканд – туристические ворота Нового Узбекистана", проработать "дорожную карту" по привлечению туристов в город, провести презентацию региона в зарубежных странах через дипломатические миссии.Министерству транспорта президент поручил проинформировать зарубежные ведомства, регулирующие вопросы авиации, о снятии всех ограничений на полеты иностранных авиакомпаний в аэропорту Самарканда.Поручил глава государства также договориться с иностранными авиакомпаниями об открытии не менее 10 международных рейсов в день в Самарканд из стран ближнего и дальнего зарубежья, а также запустить не менее одного ежедневного рейса из Нукуса, Ургенча и Термеза.Кабинет министров должен в течение месяца утвердить годовой план международных встреч и конференций в Самарканде.Другим регионам необходимо также развивать туристическую сферу, подчеркнул президент.Чиновники также должны изучить все водоемы и лесные угодья в своих регионах и разработать программу создания там туристских зон.

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шавкат мирзиёев, совещание