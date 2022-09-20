https://uz.sputniknews.ru/20220920/erdogan-ankara-ne-namerena-otchityvatsya-pered-es-za-uchastie-v-sammite-shos-28380934.html
Эрдоган: Анкара не намерена отчитываться перед ЕС за участие в саммите ШОС
Эрдоган: Анкара не намерена отчитываться перед ЕС за участие в саммите ШОС
Ранее турецкий президент назвал целью Турции вступление в ШОС.
2022-09-20T11:39+0500
2022-09-20T11:39+0500
2022-09-20T11:39+0500
реджеп тайип эрдоган
саммит шос-2022 в самарканде
анкара
ес
саммит
шос
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ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Анкара не намерена отчитываться перед Европейским союзом за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Самарканде, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.Известно, что ранее глава Турции назвал целью страны членство в ШОС.Он также подчеркнул, что проводит встречи с главами различных государств, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.Также Эрдоган напомнил, что при встрече с лидерами европейских стран подобные вопросы ему никто не задавал.Саммит ШОС проходил в Самарканде 15-16 сентября. По итогам встречи глав государств было подписано 44 документа. В частности, Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий этой стране путь в члены организации. Также утвержден документ о начале процедуры приема в ШОС Беларуси.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.
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эрдоган анкара не намерена отчитываться перед ес за участие в саммите шос ранее турецкий президент назвал целью турции вступление в шос заявил итоги саммита шос в самарканде
эрдоган анкара не намерена отчитываться перед ес за участие в саммите шос ранее турецкий президент назвал целью турции вступление в шос заявил итоги саммита шос в самарканде
Эрдоган: Анкара не намерена отчитываться перед ЕС за участие в саммите ШОС
Ранее турецкий президент назвал целью Турции вступление в ШОС.
ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik.
Анкара не намерена отчитываться перед Европейским союзом за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Самарканде, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает газета Yeni Şafak
.
Известно, что ранее глава Турции назвал целью страны членство в ШОС.
"Европейский Союз будет сдерживать нас 52 года, не позволит нам приблизиться к нему, а потом спросит: "Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?" Я буду вести переговоры. Проводя эти переговоры, мы на данный момент не подотчетны Европейскому Союзу", — сказал Эрдоган в интервью телеканалу PBS.
Он также подчеркнул, что проводит встречи с главами различных государств, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
"Я веду переговоры со всеми странами. Потому что мы все являемся частью этого мира", — отметил он.
Также Эрдоган напомнил, что при встрече с лидерами европейских стран подобные вопросы ему никто не задавал.
"Мы будем вести с ними процесс в таком же отношении, как и со странами Шанхайской организации сотрудничества", — заключил он.
Саммит ШОС проходил в Самарканде 15-16 сентября. По итогам встречи глав государств было подписано 44 документа. В частности, Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий этой стране путь в члены организации. Также утвержден документ о начале процедуры приема в ШОС Беларуси.
Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.
ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.