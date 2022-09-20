https://uz.sputniknews.ru/20220920/kyrgyzstan-i-tadjikistan-podpisali-protokol-po-uregulirovaniyu-konflikta--28379841.html
Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол по урегулированию конфликта
Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол по урегулированию конфликта
Cовместная работа сторон по восстановлению мира и стабильности на приграничье продолжается.
2022-09-20T10:05+0500
2022-09-20T10:05+0500
2022-09-20T10:05+0500
в мире
кыргызстан
таджикистан
подписание документов
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урегулирование
конфликт
восстановление
мир
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ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана подписали протокол по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных территориях двух стран. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на главу ГКНБ КР Камчыбека Ташиева.Известно. что главная цель документа - стабилизировать и урегулировать ситуацию в приграничных районах.Документ предусматривает: Отмечается, что совместная работа сторон по восстановлению мира и стабильности на приграничье продолжается.Напомним: ночью 14 сентября на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух стран.Читайте также:
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кыргызстан и таджикистан подписали протокол по урегулированию конфликта cовместная работа сторон по восстановлению мира и стабильности на приграничье продолжается что случилось что произошло
кыргызстан и таджикистан подписали протокол по урегулированию конфликта cовместная работа сторон по восстановлению мира и стабильности на приграничье продолжается что случилось что произошло
Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол по урегулированию конфликта
Cовместная работа сторон по восстановлению мира и стабильности на приграничье продолжается.
ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik.
Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана подписали протокол по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных территориях двух стран. Об этом сообщает
Sputnik Кыргызстан со ссылкой на главу ГКНБ КР Камчыбека Ташиева.
Известно. что главная цель документа - стабилизировать и урегулировать ситуацию в приграничных районах.
Документ предусматривает:
полное прекращение боевых действий;
отвод войск и военной техники в места постоянной дислокации;
совместное инспектирование погранзастав и комендатур;
расследование произошедших 14 и 16 сентября вооруженных столкновений.
Отмечается, что совместная работа сторон по восстановлению мира и стабильности на приграничье продолжается.
Напомним: ночью 14 сентября на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух стран.