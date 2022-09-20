https://uz.sputniknews.ru/20220920/mirziyoev-postavil-zadachi-agentstvu-strategicheskix-reform--28404396.html

Мирзиёев поставил задачи Агентству стратегических реформ

Мирзиёев поставил задачи Агентству стратегических реформ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обозначил приоритетные направления его работы Агентства стратегических реформ во время совещания во вторник.

2022-09-20T20:52+0500

2022-09-20T20:52+0500

2022-09-20T20:52+0500

политика

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

совещание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/14/28404203_0:85:1280:806_1920x0_80_0_0_95af2d5e54edd1bf110ef75328516828.jpg

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Шавкат Мирзиёев 20 сентября провел совещание по вопросам дальнейшего ускорения реформ и обеспечения их эффективности.Как сообщает пресс-служба лидера, на встрече обсуждались вопросы, касающиеся деятельности созданного 9 сентября Агентства стратегических реформ при президенте страны. Мирзиёев обозначил приоритетные направления его работы.В их числе разработка предложений по реформированию отдельных отраслей и сфер, определение приоритетности и логической последовательности реформ, контроль за выполнением госпрограмм, выявление системных проблем и принятие соответствующих мер.Важное значение имеет определение отраслей экономики, приоритетных с точки зрения увеличения количества рабочих мест и повышения доходов населения.В связи с этим глава государства дал указание разработать "дорожную карту" по реформам, которые окажут положительный эффект на все слои населения. Он подчеркнул, что необходимо уделить внимание тем направлениям, по которым поступает больше всего обращений граждан, конкретно указать, какие результаты будут достигнуты и как это повлияет на жизнь народа.Поставлена ​​задача сформировать Проектные группы по реформированию и координации приоритетных сфер в составе квалифицированных специалистов министерств и ведомств, международных экспертов.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

какие задачи поставлены стоят перед агентство стратегических реформ президент узбекистана шавкат мирзиёев совещание реформы