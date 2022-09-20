https://uz.sputniknews.ru/20220920/mirziyoev-postavil-zadachi-agentstvu-strategicheskix-reform--28404396.html
Мирзиёев поставил задачи Агентству стратегических реформ
Мирзиёев поставил задачи Агентству стратегических реформ
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обозначил приоритетные направления его работы Агентства стратегических реформ во время совещания во вторник.
2022-09-20T20:52+0500
2022-09-20T20:52+0500
2022-09-20T20:52+0500
политика
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
совещание
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ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Шавкат Мирзиёев 20 сентября провел совещание по вопросам дальнейшего ускорения реформ и обеспечения их эффективности.Как сообщает пресс-служба лидера, на встрече обсуждались вопросы, касающиеся деятельности созданного 9 сентября Агентства стратегических реформ при президенте страны. Мирзиёев обозначил приоритетные направления его работы.В их числе разработка предложений по реформированию отдельных отраслей и сфер, определение приоритетности и логической последовательности реформ, контроль за выполнением госпрограмм, выявление системных проблем и принятие соответствующих мер.Важное значение имеет определение отраслей экономики, приоритетных с точки зрения увеличения количества рабочих мест и повышения доходов населения.В связи с этим глава государства дал указание разработать "дорожную карту" по реформам, которые окажут положительный эффект на все слои населения. Он подчеркнул, что необходимо уделить внимание тем направлениям, по которым поступает больше всего обращений граждан, конкретно указать, какие результаты будут достигнуты и как это повлияет на жизнь народа.Поставлена задача сформировать Проектные группы по реформированию и координации приоритетных сфер в составе квалифицированных специалистов министерств и ведомств, международных экспертов.
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какие задачи поставлены стоят перед агентство стратегических реформ президент узбекистана шавкат мирзиёев совещание реформы
какие задачи поставлены стоят перед агентство стратегических реформ президент узбекистана шавкат мирзиёев совещание реформы
Мирзиёев поставил задачи Агентству стратегических реформ
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обозначил приоритетные направления его работы Агентства стратегических реформ во время совещания во вторник.
ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Шавкат Мирзиёев 20 сентября провел совещание по вопросам дальнейшего ускорения реформ и обеспечения их эффективности.
Как сообщает
пресс-служба лидера, на встрече обсуждались вопросы, касающиеся деятельности созданного 9 сентября Агентства стратегических реформ при президенте страны. Мирзиёев обозначил приоритетные направления его работы.
В их числе разработка предложений по реформированию отдельных отраслей и сфер, определение приоритетности и логической последовательности реформ, контроль за выполнением госпрограмм, выявление системных проблем и принятие соответствующих мер.
"Например, анализ показывает, что цели, поставленные ранее в таких сферах, как сельское и водное хозяйство, земельные отношения, сокращение присутствия государства в экономике, в транспорте, коммунальном хозяйстве, здравоохранении, не были достигнуты в полной мере. Агентство стратегических реформ критически проанализирует такие проблемы и определит конкретные меры по ускорению работы", - говорится в сообщении.
Важное значение имеет определение отраслей экономики, приоритетных с точки зрения увеличения количества рабочих мест и повышения доходов населения.
В связи с этим глава государства дал указание разработать "дорожную карту" по реформам, которые окажут положительный эффект на все слои населения.
Он подчеркнул, что необходимо уделить внимание тем направлениям, по которым поступает больше всего обращений граждан, конкретно указать, какие результаты будут достигнуты и как это повлияет на жизнь народа.
Поставлена задача сформировать Проектные группы по реформированию и координации приоритетных сфер в составе квалифицированных специалистов министерств и ведомств, международных экспертов.