https://uz.sputniknews.ru/20220920/premer-indii-podaril-universitetu-shelkovyy-put-kollektsiyu-knig-28381918.html
Премьер Индии подарил университету "Шелковый путь" коллекцию книг
Премьер Индии подарил университету "Шелковый путь" коллекцию книг
Делегация Индии посетила самаркандский вуз в рамках саммита ШОС.
2022-09-20T12:10+0500
2022-09-20T12:10+0500
2022-09-20T12:10+0500
саммит шос-2022 в самарканде
индия
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ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Делегация Индии от лица премьер-министра страны Нарендры Моди передала Международному университету туризма "Шелковый путь" более 200 книг об Индии. Об этом сообщает пресс-служба вуза.Известно, что индийская делегация посетила учебное заведение в Самарканде в минувшую пятницу в рамках саммита ШОС. В ходе визита делегация ознакомилась с деятельностью вуза. Книги, которые были переданы вузу, охватывают различные аспекты Индии, включая политику, экономику, туризм, культуру, историю, архитектуру и другие области.По словам пресс-службы университета, передача книг служит ярким примером развития культурной дипломатии, а также вносит огромный вклад в укрепление узбекско-индийских отношений в сфере образования и туризма.Напомним: президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул инициативу о создании высшего учебного заведения в сфере туризма на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Циндао.Таким образом, по указу президента республики №3815 от 28 июня 2018 года был организован первый подобный государственный вуз с международным статусом.В данное время в Международном университете туризма "Шелковый путь" готовят специалистов по программам бакалавриата и магистратуры. Также есть программы выдачи двойных дипломов.
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премьер индии подарил университету шелковый путь коллекцию книг делегация индии посетила самаркандский вуз в рамках саммита шос международный университет туризма самарканд шелковые путь какие программы как поступить сколько стоит обучения
премьер индии подарил университету шелковый путь коллекцию книг делегация индии посетила самаркандский вуз в рамках саммита шос международный университет туризма самарканд шелковые путь какие программы как поступить сколько стоит обучения
Премьер Индии подарил университету "Шелковый путь" коллекцию книг
Делегация Индии посетила самаркандский вуз в рамках саммита ШОС.
ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik.
Делегация Индии от лица премьер-министра страны Нарендры Моди передала Международному университету туризма "Шелковый путь" более 200 книг об Индии. Об этом сообщает пресс-служба
вуза.
Известно, что индийская делегация посетила учебное заведение в Самарканде в минувшую пятницу в рамках саммита ШОС. В ходе визита делегация ознакомилась с деятельностью вуза. Книги, которые были переданы вузу, охватывают различные аспекты Индии, включая политику, экономику, туризм, культуру, историю, архитектуру и другие области.
По словам пресс-службы университета, передача книг служит ярким примером развития культурной дипломатии, а также вносит огромный вклад в укрепление узбекско-индийских отношений в сфере образования и туризма.
Напомним: президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул инициативу о создании высшего учебного заведения в сфере туризма на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Циндао.
Таким образом, по указу президента республики №3815 от 28 июня 2018 года был организован первый подобный государственный вуз с международным статусом.
В данное время в Международном университете туризма "Шелковый путь" готовят специалистов по программам бакалавриата и магистратуры. Также есть программы выдачи двойных дипломов.