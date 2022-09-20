https://uz.sputniknews.ru/20220920/premer-indii-podaril-universitetu-shelkovyy-put-kollektsiyu-knig-28381918.html

Премьер Индии подарил университету "Шелковый путь" коллекцию книг

Премьер Индии подарил университету "Шелковый путь" коллекцию книг

Делегация Индии посетила самаркандский вуз в рамках саммита ШОС.

2022-09-20T12:10+0500

2022-09-20T12:10+0500

2022-09-20T12:10+0500

саммит шос-2022 в самарканде

индия

премьер-министр

премьер

университет

шелковый путь

коллекции

книги

книга

делегация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/14/28381662_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_082a4042db2065f6d7d5f54cb123610b.jpg

ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Делегация Индии от лица премьер-министра страны Нарендры Моди передала Международному университету туризма "Шелковый путь" более 200 книг об Индии. Об этом сообщает пресс-служба вуза.Известно, что индийская делегация посетила учебное заведение в Самарканде в минувшую пятницу в рамках саммита ШОС. В ходе визита делегация ознакомилась с деятельностью вуза. Книги, которые были переданы вузу, охватывают различные аспекты Индии, включая политику, экономику, туризм, культуру, историю, архитектуру и другие области.По словам пресс-службы университета, передача книг служит ярким примером развития культурной дипломатии, а также вносит огромный вклад в укрепление узбекско-индийских отношений в сфере образования и туризма.Напомним: президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул инициативу о создании высшего учебного заведения в сфере туризма на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Циндао.Таким образом, по указу президента республики №3815 от 28 июня 2018 года был организован первый подобный государственный вуз с международным статусом.В данное время в Международном университете туризма "Шелковый путь" готовят специалистов по программам бакалавриата и магистратуры. Также есть программы выдачи двойных дипломов.

индия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

премьер индии подарил университету шелковый путь коллекцию книг делегация индии посетила самаркандский вуз в рамках саммита шос международный университет туризма самарканд шелковые путь какие программы как поступить сколько стоит обучения