https://uz.sputniknews.ru/20220920/referendum-v-dnr-proydet-23-27-sentyabrya---pushilin--28397678.html

"Донбасс возвращается домой": назначены даты референдума в ДНР

"Донбасс возвращается домой": назначены даты референдума в ДНР

Референдум о вхождении в состав России пройдет в Донецкой Народной Республике 23-27 сентября, сообщил глава ДНР Денис Пушилин 20.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-20T16:48+0500

2022-09-20T16:48+0500

2022-09-20T17:56+0500

специальная военная операция россии в донбассе

днр

референдум

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ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Референдум о присоединении к России пройдет в Донецкой Народной Республике с 23 по 27 сентября, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Донбасс возвращается домой. Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать. Даты референдума - с 23 по 27 сентября", - приводит слова Пушилина общественное движение "Донецкая республика".Ранее Пушилин сообщил, что администрации ДНР и ЛНР начали работу по подготовке к референдуму уже вчера.Аналогичный референдум планируют провести на своей территории также Херсонская и Запорожская области, сообщает РИА Новости.Читайте также: Херсонская область приняла решение о проведении референдума

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