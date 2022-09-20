https://uz.sputniknews.ru/20220920/xersonskaya-oblast-prinyala-reshenie-o-provedenii-referenduma-28394288.html
Херсонская область приняла решение о проведении референдума
Херсонская область приняла решение о проведении референдума
Общественный совет области обратился к главе региона с инициативой о вхождении в состав России.
2022-09-20T15:47+0500
2022-09-20T15:47+0500
2022-09-20T15:47+0500
специальная военная операция россии в донбассе
референдум
россия
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ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Руководство Херсонской области приняло решение провести референдум по вхождению в состав России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации Владимира Сальдо.Ранее Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум о присоединении к России.Он также выразил уверенность, что российское руководство примет итоги референдума и область войдет в состав Российской Федерации как полноправный субъект.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что администрации ДНР и ЛНР начали работу над проведением аналогичного референдума "уже вчера".Читайте также: Власти ЛНР и ДНР начали прорабатывать вопрос референдума уже вчера - Пушилин
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херсонская область глава администрации владимир сальдо референдум о присоединении к россии инициатива общественный совет
херсонская область глава администрации владимир сальдо референдум о присоединении к россии инициатива общественный совет
Херсонская область приняла решение о проведении референдума
Общественный совет области обратился к главе региона с инициативой о вхождении в состав России.
ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik.
Руководство Херсонской области приняло решение провести референдум по вхождению в состав России. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на главу администрации Владимира Сальдо.
Ранее Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум о присоединении к России.
"Уважаемые жители Херсонской области! Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации", - говорится в обращении Сальдо, опубликованном в Telegram-канале администрации региона.
Он также выразил уверенность, что российское руководство примет итоги референдума и область войдет в состав Российской Федерации как полноправный субъект.
"Уверен, что вхождение Херсонской области в состав Российской Федерации обезопасит наш регион, а также откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни и станет торжеством исторической справедливости", - сказал он.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что администрации ДНР и ЛНР начали работу над проведением аналогичного референдума "уже вчера".