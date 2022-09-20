https://uz.sputniknews.ru/20220920/xersonskaya-oblast-prinyala-reshenie-o-provedenii-referenduma-28394288.html

Херсонская область приняла решение о проведении референдума

Херсонская область приняла решение о проведении референдума

Общественный совет области обратился к главе региона с инициативой о вхождении в состав России.

2022-09-20T15:47+0500

2022-09-20T15:47+0500

2022-09-20T15:47+0500

специальная военная операция россии в донбассе

референдум

россия

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ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Руководство Херсонской области приняло решение провести референдум по вхождению в состав России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации Владимира Сальдо.Ранее Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум о присоединении к России.Он также выразил уверенность, что российское руководство примет итоги референдума и область войдет в состав Российской Федерации как полноправный субъект.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что администрации ДНР и ЛНР начали работу над проведением аналогичного референдума "уже вчера".Читайте также: Власти ЛНР и ДНР начали прорабатывать вопрос референдума уже вчера - Пушилин

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