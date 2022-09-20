https://uz.sputniknews.ru/20220920/s-1-yanvarya-izmenitsya-poryadok-nachisleniya-pensiy-28403946.html
С 1 января изменится порядок начисления пенсий
С 1 января изменится порядок начисления пенсий
В последние годы в рамках реформы пенсионной системы власти устраняют излишнюю волокиту и уменьшают бюрократические барьеры при выходе граждан на пенсию.
2022-09-20T20:22+0500
2022-09-20T20:22+0500
2022-09-20T20:22+0500
общество
пенсия
реформа
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ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik.Президент подписал Закон "О внесении изменений в Закон Республики Узбекистан "О государственном пенсионном обеспечении граждан".Цель – совершенствование системы государственного пенсионного обеспечения, а также последовательное повышение размеров пенсий граждан в соответствии с экономическими показателями страны.Закон предусматривает увеличение с 1 января 2023 года максимального размера среднемесячной заработной платы, принимаемой для исчисления пенсий по возрасту, по инвалидности и по случаю потери кормильца, с 10 - кратного до 12 -кратного размера базовой величины исчисления пенсии.В последние годы в рамках реформы пенсионной системы власти устраняют излишнюю волокиту и бюрократические барьеры при выходе граждан на пенсию. В частности:С изменением порядка начисления пенсий будет пересчитан размер пенсий 352 тысяч граждан. При этом среднемесячный размер пенсии достигнет 400 тысяч сумов.Читайте также: В столичном аэропорту появилось бюро принудительного исполнения
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пенсия порядок начисления оформления пенсионная реформа увеличится пенсия по возрасту по инвалидности
пенсия порядок начисления оформления пенсионная реформа увеличится пенсия по возрасту по инвалидности
С 1 января изменится порядок начисления пенсий
В последние годы в рамках реформы пенсионной системы власти устраняют излишнюю волокиту и уменьшают бюрократические барьеры при выходе граждан на пенсию.
ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik.
Президент подписал Закон
"О внесении изменений в Закон Республики Узбекистан "О государственном пенсионном обеспечении граждан".
Цель – совершенствование системы государственного пенсионного обеспечения, а также последовательное повышение размеров пенсий граждан в соответствии с экономическими показателями страны.
Закон предусматривает увеличение с 1 января 2023 года максимального размера среднемесячной заработной платы, принимаемой для исчисления пенсий по возрасту, по инвалидности и по случаю потери кормильца, с 10 - кратного до 12 -кратного размера базовой величины исчисления пенсии.
В последние годы в рамках реформы пенсионной системы власти устраняют излишнюю волокиту и бюрократические барьеры при выходе граждан на пенсию. В частности:
трудовой стаж граждан за период до 1 января 2005 года определяется на основе имеющихся записей в трудовой книжке лица без истребования каких-либо подтверждающих документов;
назначение и выплата пенсий и пособий осуществляется по желанию гражданина по месту постоянной регистрации или месту временного пребывания;
не допускается проверка пенсий, назначенных, пересчитанных за три года и ранее;
при начислении пенсий женщинам стаж работы, в течение которого они находились в отпуске по уходу за ребенком, удвоен с трех лет до шести лет.
С изменением порядка начисления пенсий будет пересчитан размер пенсий 352 тысяч граждан. При этом среднемесячный размер пенсии достигнет 400 тысяч сумов.