https://uz.sputniknews.ru/20220920/shavkat-mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-narodu-kyrgyzstana--28400017.html

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования народу Кыргызстана

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования народу Кыргызстана

Президент Узбекистана провел телефонные переговоры с кыргызским лидером.

2022-09-20T18:16+0500

2022-09-20T18:16+0500

2022-09-20T18:16+0500

политика

шавкат мирзиёев

узбекистан

кыргызстан

садыр жапаров

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ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонные переговоры с лидером Кыргызстана Садыром Жапаровым.Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, в ходе переговоров президенты обсудили ситуацию на кыргызско-таджикской границе.Кроме того, президенты обсудили итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде и практическую реализацию договоренностей по приоритетным совместным проектам, в том числе по строительству железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".Читайте также: Рахмон высоко оценил саммит ШОС в Самарканде

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президент шавкат мирзиёев садыр жапаров ситуация на кыргызско-таджикской границей соболезнование договоренности деэскалация саммит шос самарканд