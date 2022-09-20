https://uz.sputniknews.ru/20220920/shavkat-mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-narodu-kyrgyzstana--28400017.html
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования народу Кыргызстана
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования народу Кыргызстана
Президент Узбекистана провел телефонные переговоры с кыргызским лидером.
2022-09-20T18:16+0500
2022-09-20T18:16+0500
2022-09-20T18:16+0500
политика
шавкат мирзиёев
узбекистан
кыргызстан
садыр жапаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1396/34/13963496_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4afaec22e65a3524aaa86a6c84126bd7.jpg
ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонные переговоры с лидером Кыргызстана Садыром Жапаровым.Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, в ходе переговоров президенты обсудили ситуацию на кыргызско-таджикской границе.Кроме того, президенты обсудили итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде и практическую реализацию договоренностей по приоритетным совместным проектам, в том числе по строительству железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".Читайте также: Рахмон высоко оценил саммит ШОС в Самарканде
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1396/34/13963496_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9d2adb0eba850f40f8882abfc18786e8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
президент шавкат мирзиёев садыр жапаров ситуация на кыргызско-таджикской границей соболезнование договоренности деэскалация саммит шос самарканд
президент шавкат мирзиёев садыр жапаров ситуация на кыргызско-таджикской границей соболезнование договоренности деэскалация саммит шос самарканд
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования народу Кыргызстана
Президент Узбекистана провел телефонные переговоры с кыргызским лидером.
ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонные переговоры с лидером Кыргызстана Садыром Жапаровым.
Как сообщает
пресс-служба президента Узбекистана, в ходе переговоров президенты обсудили ситуацию на кыргызско-таджикской границе.
"Главы государств обменялись мнениями в связи с недавними трагическими событиями на кыргызско-таджикской границе. Президент нашей страны выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также искренне приветствовал достижение двусторонних договорённостей по деэскалации ситуации", - сообщает пресс-служба.
Кроме того, президенты обсудили итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде и практическую реализацию договоренностей по приоритетным совместным проектам, в том числе по строительству железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".