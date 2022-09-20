https://uz.sputniknews.ru/20220920/raxmon-vysoko-otsenil-sammit-shos-v-samarkande-28393099.html
Рахмон высоко оценил саммит ШОС в Самарканде
Рахмон высоко оценил саммит ШОС в Самарканде
Главы Узбекистана и Таджикистана обсудили в телефонных переговорах итоги прошедшего Совета глав государств ШОС.
2022-09-20T14:45+0500
2022-09-20T14:45+0500
2022-09-20T14:45+0500
саммит шос-2022 в самарканде
узбекистан
таджикистан
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шавкат мирзиёев
эмомали рахмон
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ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонные переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба таджикского президента.Главы государств обсудили итоги Самаркандского саммита Шанхайской организации сотрудничества. Эмомали Рахмон дал высокую оценку организационному и содержательному аспектам саммита.Президенты также обсудили актуальные вопросы таджикско-узбекских взаимоотношений.Саммит ШОС проходил в Самарканде 15-16 сентября. По итогам встречи глав государств было подписано 44 документа. В частности, Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий этой стране путь в члены организации. Также утвержден документ о начале процедуры приема в ШОС Беларуси.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.Читайте также: Эрдоган: Анкара не намерена отчитываться перед ЕС за участие в саммите ШОС
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узбекистан таджикистан эмомали рахмон дал высокую оценку прошедшему саммиту шос шанхайская организация сотрудничества шавкат мирзиёев телефонные переговоры
узбекистан таджикистан эмомали рахмон дал высокую оценку прошедшему саммиту шос шанхайская организация сотрудничества шавкат мирзиёев телефонные переговоры
Рахмон высоко оценил саммит ШОС в Самарканде
Главы Узбекистана и Таджикистана обсудили в телефонных переговорах итоги прошедшего Совета глав государств ШОС.
ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонные переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает
пресс-служба таджикского президента.
Главы государств обсудили итоги Самаркандского саммита Шанхайской организации сотрудничества. Эмомали Рахмон дал высокую оценку организационному и содержательному аспектам саммита.
"Президент Таджикистана поблагодарил Президента Республики Узбекистан за тёплый приём и традиционное гостеприимство и высоко оценил результаты встречи глав-государств, по итогам которой был принят солидный пакет решений и документов по различным направлениям деятельности Организации", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президенты также обсудили актуальные вопросы таджикско-узбекских взаимоотношений.
Саммит ШОС проходил в Самарканде 15-16 сентября. По итогам встречи глав государств было подписано 44 документа. В частности, Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий этой стране путь в члены организации. Также утвержден документ о начале процедуры приема в ШОС Беларуси.
Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.
ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.