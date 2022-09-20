https://uz.sputniknews.ru/20220920/raxmon-vysoko-otsenil-sammit-shos-v-samarkande-28393099.html

Рахмон высоко оценил саммит ШОС в Самарканде

Рахмон высоко оценил саммит ШОС в Самарканде

Главы Узбекистана и Таджикистана обсудили в телефонных переговорах итоги прошедшего Совета глав государств ШОС.

2022-09-20T14:45+0500

2022-09-20T14:45+0500

2022-09-20T14:45+0500

саммит шос-2022 в самарканде

узбекистан

таджикистан

саммит

шавкат мирзиёев

эмомали рахмон

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ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонные переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба таджикского президента.Главы государств обсудили итоги Самаркандского саммита Шанхайской организации сотрудничества. Эмомали Рахмон дал высокую оценку организационному и содержательному аспектам саммита.Президенты также обсудили актуальные вопросы таджикско-узбекских взаимоотношений.Саммит ШОС проходил в Самарканде 15-16 сентября. По итогам встречи глав государств было подписано 44 документа. В частности, Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий этой стране путь в члены организации. Также утвержден документ о начале процедуры приема в ШОС Беларуси.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.Читайте также: Эрдоган: Анкара не намерена отчитываться перед ЕС за участие в саммите ШОС

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узбекистан таджикистан эмомали рахмон дал высокую оценку прошедшему саммиту шос шанхайская организация сотрудничества шавкат мирзиёев телефонные переговоры