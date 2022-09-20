https://uz.sputniknews.ru/20220920/shos-rassmotrit-zayavku-turtsii-na-vstuplenie-kak-tolko-ona-postupit---posol-28389785.html

ШОС рассмотрит заявку Турции, как только она поступит - спецпред президента РФ

ШОС рассмотрит заявку Турции, как только она поступит - спецпред президента РФ

При этом страна должна соответствовать ряду критериев, например, не состоять в таких блоках, как НАТО, заявил посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов.

2022-09-20T13:11+0500

2022-09-20T13:11+0500

2022-09-20T14:39+0500

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ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) рассмотрит заявку Турции на вступление, как только она поступит. Об этом в интервью РИА Новости заявил спецпредставитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД РФ Бахтиер Хакимов.При этом, для вступления в организацию страна должна соответствовать ряду критериев, в частности, не состоять в блоках, таких как НАТО.Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Анкары является членство в ШОС.Читайте также: Эрдоган: Анкара не намерена отчитываться перед ЕС за участие в саммите ШОС

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спецпредставитель президента россии по делам шос посол по особым поручениям мид рф бахтиер хакимов шос турция заявка на вступление соответствовать ряду критериев неучастие в блоках нато