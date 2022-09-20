https://uz.sputniknews.ru/20220920/shos-rassmotrit-zayavku-turtsii-na-vstuplenie-kak-tolko-ona-postupit---posol-28389785.html
ШОС рассмотрит заявку Турции, как только она поступит - спецпред президента РФ
ШОС рассмотрит заявку Турции, как только она поступит - спецпред президента РФ
При этом страна должна соответствовать ряду критериев, например, не состоять в таких блоках, как НАТО, заявил посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов.
2022-09-20T13:11+0500
2022-09-20T13:11+0500
2022-09-20T14:39+0500
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ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) рассмотрит заявку Турции на вступление, как только она поступит. Об этом в интервью РИА Новости заявил спецпредставитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД РФ Бахтиер Хакимов.При этом, для вступления в организацию страна должна соответствовать ряду критериев, в частности, не состоять в блоках, таких как НАТО.Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Анкары является членство в ШОС.Читайте также: Эрдоган: Анкара не намерена отчитываться перед ЕС за участие в саммите ШОС
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спецпредставитель президента россии по делам шос посол по особым поручениям мид рф бахтиер хакимов шос турция заявка на вступление соответствовать ряду критериев неучастие в блоках нато
спецпредставитель президента россии по делам шос посол по особым поручениям мид рф бахтиер хакимов шос турция заявка на вступление соответствовать ряду критериев неучастие в блоках нато
ШОС рассмотрит заявку Турции, как только она поступит - спецпред президента РФ
13:11 20.09.2022 (обновлено: 14:39 20.09.2022)
При этом страна должна соответствовать ряду критериев, например, не состоять в таких блоках, как НАТО, заявил посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов.
ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) рассмотрит заявку Турции на вступление, как только она поступит. Об этом в интервью РИА Новости заявил спецпредставитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД РФ Бахтиер Хакимов.
"Если заявка поступит, то она будет внимательно рассматриваться. На текущий момент нет заявки", - сказал он.
При этом, для вступления в организацию страна должна соответствовать ряду критериев, в частности, не состоять в блоках, таких как НАТО.
"У нас есть положения о приеме новых членов, которые предусматривают ряд критериев, среди которых принадлежность Евроазиатскому региону, активное поддержание активных дипломатических и торгово-экономических отношений и культурных связей с государствами-членами ШОС, отсутствие конфликтов как с государствами ШОС, так и невовлеченность во внешние конфликты, отсутствие санкций Совбеза ООН, но и неучастие в деятельности и блоках, враждебных или направленных против членов ШОС", - сказал посол МИД РФ.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Анкары является членство в ШОС.