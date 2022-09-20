https://uz.sputniknews.ru/20220920/tokaev-prizval-vyvesti-iz-pod-sanktsiy-prodovolstvie-i-udobreniya--28405625.html
Токаев призвал вывести из-под санкций продовольствие и удобрения
Токаев призвал вывести из-под санкций продовольствие и удобрения
Президент Казахстана призвал вывести продовольствие из-под санкций и напомнил, что республика — житница Центральной Азии.
2022-09-20T22:03+0500
2022-09-20T22:03+0500
2022-09-20T22:03+0500
в мире
касым-жомарт токаев
президент
казахстан
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает важным вывести продовольствие и удобрения из-под санкций и ограничений.Об этом казахстанский лидер заявил во вторник во время общих дебатов 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Глава государства напомнил, республика – седьмой в мире производитель зерна, житница Центральной Азии, власти привержены использованию этого сельскохозяйственного потенциала "для борьбы с отсутствием продовольственной безопасности в мире".Неделя высокого уровня стартовала во вторник в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры.
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токаев президент казахстан санкции продовольствие удобрение центральная азия какое место занимает зерно
токаев президент казахстан санкции продовольствие удобрение центральная азия какое место занимает зерно
Токаев призвал вывести из-под санкций продовольствие и удобрения
Президент Казахстана призвал вывести продовольствие из-под санкций и напомнил, что республика — житница Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает важным вывести продовольствие и удобрения из-под санкций и ограничений.
Об этом казахстанский лидер заявил во вторник во время общих дебатов 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Необходимо вывести продовольствие и удобрения из каких бы то ни было санкций и ограничений", - сказал Токаев, выступая на заседании.
Глава государства напомнил, республика – седьмой в мире производитель зерна, житница Центральной Азии, власти привержены использованию этого сельскохозяйственного потенциала "для борьбы с отсутствием продовольственной безопасности в мире".
"Казахстан и впредь будет надежным поставщиком зерна и других основных продуктов питания, прежде всего, самым бедным странам. Мы также намерены расширять сотрудничество с Исламской организацией продовольственной безопасности, которая находится в Казахстане, а также с другими учреждениями ООН", - пояснил Токаев.
Неделя высокого уровня стартовала во вторник в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры.