https://uz.sputniknews.ru/20220920/tokaev-prizval-vyvesti-iz-pod-sanktsiy-prodovolstvie-i-udobreniya--28405625.html

Токаев призвал вывести из-под санкций продовольствие и удобрения

Токаев призвал вывести из-под санкций продовольствие и удобрения

Президент Казахстана призвал вывести продовольствие из-под санкций и напомнил, что республика — житница Центральной Азии.

2022-09-20T22:03+0500

2022-09-20T22:03+0500

2022-09-20T22:03+0500

в мире

касым-жомарт токаев

президент

казахстан

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает важным вывести продовольствие и удобрения из-под санкций и ограничений.Об этом казахстанский лидер заявил во вторник во время общих дебатов 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Глава государства напомнил, республика – седьмой в мире производитель зерна, житница Центральной Азии, власти привержены использованию этого сельскохозяйственного потенциала "для борьбы с отсутствием продовольственной безопасности в мире".Неделя высокого уровня стартовала во вторник в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры.

казахстан

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