https://uz.sputniknews.ru/20220920/v-angrene-startovala-privatizatsiya-predpriyatiya-angren-pipe-plant---podrobnosti-28391316.html

В Ангрене стартовала приватизация предприятия "Angren Pipe Plant" - подробности

В Ангрене стартовала приватизация предприятия "Angren Pipe Plant" - подробности

Это предприятие по производству медных труб с проектной мощностью 8 тыс. тонн в год.

2022-09-20T15:16+0500

2022-09-20T15:16+0500

2022-09-20T15:16+0500

экономика

приватизация

ангрен

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ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Агентство государственных активов объявило о начале процесса приватизации 100% государственной доли в ООО "Angren Pipe Plant".Это предприятие по производству медных труб различного диаметра. Проектная мощность предприятия составляет 8 тыс. тонн в год. Основное сырье - катодная медь с содержанием основного металла 99.99%.При этом, 90% производимой продукции уходит на экспорт, а остальные 10% - на внутренний рынок. Уставной фонд компании составляет 90,9 млрд. сумов.Срок подачи заявок – не позднее 20 октября. Поступившие предложения пройдут отбор на соответствие следующим критериям:Читайте также: Проектный институт "УзГАШКЛИТИ" продан за 133,7 млрд сумов

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