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https://uz.sputniknews.ru/20220920/v-angrene-startovala-privatizatsiya-predpriyatiya-angren-pipe-plant---podrobnosti-28391316.html
В Ангрене стартовала приватизация предприятия "Angren Pipe Plant" - подробности
В Ангрене стартовала приватизация предприятия "Angren Pipe Plant" - подробности
Это предприятие по производству медных труб с проектной мощностью 8 тыс. тонн в год.
2022-09-20T15:16+0500
2022-09-20T15:16+0500
экономика
приватизация
ангрен
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ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Агентство государственных активов объявило о начале процесса приватизации 100% государственной доли в ООО "Angren Pipe Plant".Это предприятие по производству медных труб различного диаметра. Проектная мощность предприятия составляет 8 тыс. тонн в год. Основное сырье - катодная медь с содержанием основного металла 99.99%.При этом, 90% производимой продукции уходит на экспорт, а остальные 10% - на внутренний рынок. Уставной фонд компании составляет 90,9 млрд. сумов.Срок подачи заявок – не позднее 20 октября. Поступившие предложения пройдут отбор на соответствие следующим критериям:Читайте также: Проектный институт "УзГАШКЛИТИ" продан за 133,7 млрд сумов
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узбекистан ангрен агентство государственных активов ооо "angren pipe plant" производство медных труб прием заявок критерии кто может участвовать
узбекистан ангрен агентство государственных активов ооо "angren pipe plant" производство медных труб прием заявок критерии кто может участвовать

В Ангрене стартовала приватизация предприятия "Angren Pipe Plant" - подробности

15:16 20.09.2022
© Sputnik / Рамиз БахтияровМедь и медные трубы
Медь и медные трубы - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Это предприятие по производству медных труб с проектной мощностью 8 тыс. тонн в год.
ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Агентство государственных активов объявило о начале процесса приватизации 100% государственной доли в ООО "Angren Pipe Plant".
Это предприятие по производству медных труб различного диаметра. Проектная мощность предприятия составляет 8 тыс. тонн в год. Основное сырье - катодная медь с содержанием основного металла 99.99%.
При этом, 90% производимой продукции уходит на экспорт, а остальные 10% - на внутренний рынок. Уставной фонд компании составляет 90,9 млрд. сумов.
Срок подачи заявок – не позднее 20 октября. Поступившие предложения пройдут отбор на соответствие следующим критериям:
достаточные финансовые ресурсы для приобретения госдоли;
отсутствие каких-либо судебных, административных, третейских или иных разбирательств, результатом которых может являться запрет на участие в процессе приватизации;
соблюдение Закона "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Читайте также: Проектный институт "УзГАШКЛИТИ" продан за 133,7 млрд сумов
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