https://uz.sputniknews.ru/20220920/vladimir-norov-vstretilsya-s-gensekom-oon-28402736.html

Владимир Норов встретился с Генсеком ООН

Владимир Норов встретился с Генсеком ООН

Антониу Гутерриш пообещал Узбекистану содействие в строительстве дороги "Термез - Мазари-Шариф - Кабул – Пешавар".

2022-09-20T18:48+0500

2022-09-20T18:48+0500

2022-09-20T18:48+0500

политика

владимир норов

оон

антониу гуттереш

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ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на полях 77-й Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба МИД республики.Как отметил генсек ООН, Узбекистан является надежным партнером организации во всех сферах, начиная с мира и безопасности и заканчивая климатом и устойчивым развитием.Он также поддержал усилия республики по смягчению последствий высыхания Аральского моря, повышению уровня и качества жизни населения Приаралья. Генсек ООН заверил Владимира Норова в готовности организации поддержать проекты Узбекистана по укреплению связей между регионами, в том числе строительство железной дороги "Термез - Мазари-Шариф - Кабул – Пешавар".Напомним, делегация Узбекистана в настоящее время находится в Нью-Йорке, где примет участие в 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.Читайте также: Владимир Норов встретился с главой Продовольственной организации ООН

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