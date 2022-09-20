https://uz.sputniknews.ru/20220920/vladimir-norov-vstretilsya-s-gensekom-oon-28402736.html
Владимир Норов встретился с Генсеком ООН
Владимир Норов встретился с Генсеком ООН
Антониу Гутерриш пообещал Узбекистану содействие в строительстве дороги "Термез - Мазари-Шариф - Кабул – Пешавар".
2022-09-20T18:48+0500
2022-09-20T18:48+0500
2022-09-20T18:48+0500
политика
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оон
антониу гуттереш
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ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на полях 77-й Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба МИД республики.Как отметил генсек ООН, Узбекистан является надежным партнером организации во всех сферах, начиная с мира и безопасности и заканчивая климатом и устойчивым развитием.Он также поддержал усилия республики по смягчению последствий высыхания Аральского моря, повышению уровня и качества жизни населения Приаралья. Генсек ООН заверил Владимира Норова в готовности организации поддержать проекты Узбекистана по укреплению связей между регионами, в том числе строительство железной дороги "Термез - Мазари-Шариф - Кабул – Пешавар".Напомним, делегация Узбекистана в настоящее время находится в Нью-Йорке, где примет участие в 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.Читайте также: Владимир Норов встретился с главой Продовольственной организации ООН
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оон генеральный секретарь антониу гутерриш министр иностранных дел владимир норов сессия генеральной ассамблеи оон встреча переговоры поддержка реформ межрегиональная взаимосвязанность строительство железной дороги "термез - мазари-шариф - кабул – пешавар"
оон генеральный секретарь антониу гутерриш министр иностранных дел владимир норов сессия генеральной ассамблеи оон встреча переговоры поддержка реформ межрегиональная взаимосвязанность строительство железной дороги "термез - мазари-шариф - кабул – пешавар"
Владимир Норов встретился с Генсеком ООН
Антониу Гутерриш пообещал Узбекистану содействие в строительстве дороги "Термез - Мазари-Шариф - Кабул – Пешавар".
ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на полях 77-й Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба МИД республики.
"Антониу Гутерриш высоко оценил политическую волю и решимость Руководства Узбекистана к проведению прогрессивных широкомасштабных преобразований, имеющих необратимый характер. Подчеркнута приверженность ооновской стороны оказанию всемерной поддержки Узбекистану на пути реализации политики открытости и реформ", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как отметил генсек ООН, Узбекистан является надежным партнером организации во всех сферах, начиная с мира и безопасности и заканчивая климатом и устойчивым развитием.
Он также поддержал усилия республики по смягчению последствий высыхания Аральского моря, повышению уровня и качества жизни населения Приаралья. Генсек ООН заверил Владимира Норова в готовности организации поддержать проекты Узбекистана по укреплению связей между регионами, в том числе строительство железной дороги "Термез - Мазари-Шариф - Кабул – Пешавар".
Напомним, делегация Узбекистана в настоящее время находится в Нью-Йорке, где примет участие в 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.