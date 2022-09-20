https://uz.sputniknews.ru/20220920/vladimir-norov-vstretilsya-s-glavoy-prodovolstvennoy-organizatsii-oon-28389099.html
Владимир Норов встретился с главой Продовольственной организации ООН
Владимир Норов встретился с главой Продовольственной организации ООН
Министр иностранных дел Узбекистана обсудил с генеральным секретарем ФАО национальные, региональные и глобальные проекты.
2022-09-20T13:12+0500
2022-09-20T13:12+0500
2022-09-20T13:12+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с генеральным секретарем Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Цюй Дунъюйом.Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел республики.Руководитель ФАО ООН поддержал инициативу президента Шавката Мирзиёева о проведении в 2023 году международной конференции по продовольственной безопасности. Он также заверил, что его организация готова всячески содействовать реализации совместных проектов по обеспечению продовольственной безопасности, борьбе с климатическими изменениями, диверсификации сельского хозяйства, внедрении водосберегающих технологий.По данным пресс-службы, в последние годы Узбекистан активно сотрудничает с ФАО. В частности, республика участвует в 59 национальных, региональных и глобальных проектах на общую сумму $65 млн.Читайте также: Норов выступит на сессии Генассамблеи ООН
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министр иностранных дел узбекистана владимир норов генеральный секретарь продовольственной и сельскохозяйственной организации оон фао цюй дунъюй совместные проекты международная конференция по продовольственной безопасности
министр иностранных дел узбекистана владимир норов генеральный секретарь продовольственной и сельскохозяйственной организации оон фао цюй дунъюй совместные проекты международная конференция по продовольственной безопасности
Владимир Норов встретился с главой Продовольственной организации ООН
Министр иностранных дел Узбекистана обсудил с генеральным секретарем ФАО национальные, региональные и глобальные проекты.
ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с генеральным секретарем Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Цюй Дунъюйом.
Об этом сообщает
пресс-служба Министерства иностранных дел республики.
Руководитель ФАО ООН поддержал инициативу президента Шавката Мирзиёева о проведении в 2023 году международной конференции по продовольственной безопасности. Он также заверил, что его организация готова всячески содействовать реализации совместных проектов по обеспечению продовольственной безопасности, борьбе с климатическими изменениями, диверсификации сельского хозяйства, внедрении водосберегающих технологий.
По данным пресс-службы, в последние годы Узбекистан активно сотрудничает с ФАО. В частности, республика участвует в 59 национальных, региональных и глобальных проектах на общую сумму $65 млн.