https://uz.sputniknews.ru/20220920/vlasti-lnr-i-dnr-nachali-prorabatyvat-vopros-referenduma-esche-vchera---pushilin-28388226.html

Власти ЛНР и ДНР начали прорабатывать вопрос референдума уже вчера - Пушилин

Власти ЛНР и ДНР начали прорабатывать вопрос референдума уже вчера - Пушилин

Общественные палаты Донецкой и Луганской Народных Республик обратились к главам территорий с просьбой о необходимости референдумов.

2022-09-20T12:28+0500

2022-09-20T12:28+0500

2022-09-20T13:12+0500

специальная военная операция россии в донбассе

днр

лнр

референдум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/18/22948876_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_4ad230b7d878fa3395187c44f8255970.jpg

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Сотрудники администраций Донецкой и Луганской Народных Республик начали активную проработку вопроса о проведении референдума уже вчера. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".Сам Денис Пушилин в результатах референдума не сомневается, но не испытывает иллюзий, что на Донбассе станет безопасно сразу же после объявления результатов голосования.В понедельник общественные палаты Луганской и Донецкой Народных Республик обратились к руководителям с просьбой провести референдумы о присоединении территорий к РФ.По словам властей республик, к референдуму все готово, в том числе по линии ЦИК.Читайте также: Мэр Донецка сообщил о 13 погибших в результате удара ВСУ

днр

лнр

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

днр лнр денис пушилин референдум о присоединении к россии специальная военная операция россии в защиту жителей донбасса на украине