https://uz.sputniknews.ru/20220920/vlasti-lnr-i-dnr-nachali-prorabatyvat-vopros-referenduma-esche-vchera---pushilin-28388226.html
Власти ЛНР и ДНР начали прорабатывать вопрос референдума уже вчера - Пушилин
Власти ЛНР и ДНР начали прорабатывать вопрос референдума уже вчера - Пушилин
Общественные палаты Донецкой и Луганской Народных Республик обратились к главам территорий с просьбой о необходимости референдумов.
2022-09-20T12:28+0500
2022-09-20T12:28+0500
2022-09-20T13:12+0500
специальная военная операция россии в донбассе
днр
лнр
референдум
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ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Сотрудники администраций Донецкой и Луганской Народных Республик начали активную проработку вопроса о проведении референдума уже вчера. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".Сам Денис Пушилин в результатах референдума не сомневается, но не испытывает иллюзий, что на Донбассе станет безопасно сразу же после объявления результатов голосования.В понедельник общественные палаты Луганской и Донецкой Народных Республик обратились к руководителям с просьбой провести референдумы о присоединении территорий к РФ.По словам властей республик, к референдуму все готово, в том числе по линии ЦИК.Читайте также: Мэр Донецка сообщил о 13 погибших в результате удара ВСУ
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днр лнр денис пушилин референдум о присоединении к россии специальная военная операция россии в защиту жителей донбасса на украине
днр лнр денис пушилин референдум о присоединении к россии специальная военная операция россии в защиту жителей донбасса на украине
Власти ЛНР и ДНР начали прорабатывать вопрос референдума уже вчера - Пушилин
12:28 20.09.2022 (обновлено: 13:12 20.09.2022)
Общественные палаты Донецкой и Луганской Народных Республик обратились к главам территорий с просьбой о необходимости референдумов.
ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Сотрудники администраций Донецкой и Луганской Народных Республик начали активную проработку вопроса о проведении референдума уже вчера. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"Со вчерашнего вечера специалисты администрации глав, специалисты аппаратов парламентов уже начали очень активную проработку вопросов", - сказал он.
Сам Денис Пушилин в результатах референдума не сомневается, но не испытывает иллюзий, что на Донбассе станет безопасно сразу же после объявления результатов голосования.
В понедельник общественные палаты Луганской и Донецкой Народных Республик обратились к руководителям с просьбой провести референдумы о присоединении территорий к РФ.
По словам властей республик, к референдуму все готово, в том числе по линии ЦИК.