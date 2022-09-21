https://uz.sputniknews.ru/20220921/odobren-perechen-professiy-dayuschix-pravo-na-lgoty-pri-vyxode-na-pensiyu-28432744.html
Одобрен перечень профессий, дающих право на льготы при выходе на пенсию
Одобрен перечень профессий, дающих право на льготы при выходе на пенсию
Проект состоит из 3-х приложений.
2022-09-21T19:02+0500
2022-09-21T19:02+0500
2022-09-21T19:02+0500
общество
пенсия
льгота
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Опубликован проект постановления Кабинета Министров "Об утверждении перечня производств, работ, профессий и показателей, дающих право на льготный выход на пенсию, и порядка применения этих перечней".Проект состоит из 3-х приложений, из которых первые три приложения состоят из перечней отраслей, учреждений, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготный выход на пенсию.Список подготовлен на русском и узбекском языках для использования в трудовом процессе и для единообразного применения, чтобы не нарушать права граждан с определенным стажем на льготный выход на пенсию.Предусмотрено утверждение положения "О порядке подготовки и представления документов для внесения изменений и дополнений в перечни 1, 2, 3 производств, учреждений, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию на льготных условиях, и производств, предоставляющих право на пенсию по на льготных условиях" и "О порядке применения перечней учреждений, работ, профессий, должностей и показателей, предоставляющих право на пенсию по на льготных условиях".В результате принятия проекта постановления достигается:Читайте также:В Узбекистане продолжают принимать российские карты "Мир"
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одобрен перечень профессий дающих право на льготы при выходе на пенсию новости
одобрен перечень профессий дающих право на льготы при выходе на пенсию новости
Одобрен перечень профессий, дающих право на льготы при выходе на пенсию
Проект состоит из 3-х приложений. Список подготовлен на русском и узбекском языках.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
Опубликован проект
постановления Кабинета Министров "Об утверждении перечня производств, работ, профессий и показателей, дающих право на льготный выход на пенсию, и порядка применения этих перечней".
Проект состоит из 3-х приложений, из которых первые три приложения состоят из перечней отраслей, учреждений, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготный выход на пенсию.
Список подготовлен на русском и узбекском языках для использования в трудовом процессе и для единообразного применения, чтобы не нарушать права граждан с определенным стажем на льготный выход на пенсию.
Предусмотрено утверждение положения "О порядке подготовки и представления документов для внесения изменений и дополнений в перечни 1, 2, 3 производств, учреждений, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию на льготных условиях, и производств, предоставляющих право на пенсию по на льготных условиях" и "О порядке применения перечней учреждений, работ, профессий, должностей и показателей, предоставляющих право на пенсию по на льготных условиях".
В результате принятия проекта постановления достигается:
во-первых, принятие на государственном языке перечней производств, учреждений, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготную пенсию;
во-вторых, принятие проекта решения введет в действие документ, имеющий более высокую силу, чем действующие нормативные документы, и тем самым будут отменены документы, зарегистрированные Минюстом под номерами 2066, 2276, 2337, 2409;
в-третьих, появится возможность внести в программу ссылку на перечень должностей, дающих право на льготный выход на пенсию, и зарегистрировать в программе граждан, работавших на этих должностях, и избежать лишней путаницы при реализации прав выхода на пенсию на льготных условиях.