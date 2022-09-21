https://uz.sputniknews.ru/20220921/odobren-perechen-professiy-dayuschix-pravo-na-lgoty-pri-vyxode-na-pensiyu-28432744.html

Одобрен перечень профессий, дающих право на льготы при выходе на пенсию

Одобрен перечень профессий, дающих право на льготы при выходе на пенсию

Проект состоит из 3-х приложений.

2022-09-21T19:02+0500

2022-09-21T19:02+0500

2022-09-21T19:02+0500

общество

пенсия

льгота

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Опубликован проект постановления Кабинета Министров "Об утверждении перечня производств, работ, профессий и показателей, дающих право на льготный выход на пенсию, и порядка применения этих перечней".Проект состоит из 3-х приложений, из которых первые три приложения состоят из перечней отраслей, учреждений, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготный выход на пенсию.Список подготовлен на русском и узбекском языках для использования в трудовом процессе и для единообразного применения, чтобы не нарушать права граждан с определенным стажем на льготный выход на пенсию.Предусмотрено утверждение положения "О порядке подготовки и представления документов для внесения изменений и дополнений в перечни 1, 2, 3 производств, учреждений, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию на льготных условиях, и производств, предоставляющих право на пенсию по на льготных условиях" и "О порядке применения перечней учреждений, работ, профессий, должностей и показателей, предоставляющих право на пенсию по на льготных условиях".В результате принятия проекта постановления достигается:Читайте также:В Узбекистане продолжают принимать российские карты "Мир"

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одобрен перечень профессий дающих право на льготы при выходе на пенсию новости