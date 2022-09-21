https://uz.sputniknews.ru/20220921/v-uzbekistane-prodoljayut-prinimat-rossiyskie-karty-mir-28424741.html
В Узбекистане продолжают принимать российские карты "Мир"
В Узбекистане продолжают принимать российские карты "Мир"
В марте 2019 года "Мир" и узбекская Uzcard подписали договор о взаимодействии.
2022-09-21T17:27+0500
2022-09-21T17:27+0500
2022-09-21T18:28+0500
общество
узбекистан
платежная система "мир"
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В Узбекистане продолжается прием карт платежной системы "Мир", в частности, кобейджинговых, заявил в среду РИА Новости представитель Единого общереспубликанского процессингового центра Uzcard."В настоящий момент "Мир" обслуживается, проблем никаких не видим", — сообщил он журналистам, отвечая на вопрос о ситуацию с возможностью приема российских карт в банках республики.В марте 2019 года "Мир" и узбекская Uzcard подписали договор о взаимодействии, согласно которому с 2020 года банки Узбекистана стали принимать карты платежной системы России.Пятнадцатого сентября был обнародован документ американского Минфина, в котором сообщалось, что Соединенные Штаты могут наложить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами России.Читайте также:Для изучения иностранных языков в селах будут выделены субсидии
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в узбекистане продолжают принимать российские карты мир в марте 2019 года мир и узбекская uzcard подписали договор о взаимодействии сотрудничество принимают ли сейчас в узбекистане карты карту мир мир новости заявления деньги россия
в узбекистане продолжают принимать российские карты мир в марте 2019 года мир и узбекская uzcard подписали договор о взаимодействии сотрудничество принимают ли сейчас в узбекистане карты карту мир мир новости заявления деньги россия
В Узбекистане продолжают принимать российские карты "Мир"
17:27 21.09.2022 (обновлено: 18:28 21.09.2022)
В марте 2019 года "Мир" и узбекская Uzcard подписали договор о взаимодействии, согласно которому с 2020 года банки Узбекистана стали принимать карты платежной системы России.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
В Узбекистане продолжается прием карт платежной системы "Мир", в частности, кобейджинговых, заявил в среду РИА Новости
представитель Единого общереспубликанского процессингового центра Uzcard.
"В настоящий момент "Мир" обслуживается, проблем никаких не видим", — сообщил он журналистам, отвечая на вопрос о ситуацию с возможностью приема российских карт в банках республики.
В марте 2019 года "Мир" и узбекская Uzcard подписали договор о взаимодействии, согласно которому с 2020 года банки Узбекистана стали принимать карты платежной системы России.
Пятнадцатого сентября был обнародован документ американского Минфина, в котором сообщалось, что Соединенные Штаты могут наложить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами России.