https://uz.sputniknews.ru/20220921/v-uzbekistane-prodoljayut-prinimat-rossiyskie-karty-mir-28424741.html

В Узбекистане продолжают принимать российские карты "Мир"

В Узбекистане продолжают принимать российские карты "Мир"

В марте 2019 года "Мир" и узбекская Uzcard подписали договор о взаимодействии.

2022-09-21T17:27+0500

2022-09-21T17:27+0500

2022-09-21T18:28+0500

общество

узбекистан

платежная система "мир"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/15/28424791_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_2e9c1cb7f7f2ab900e39141c4f09c519.jpg

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В Узбекистане продолжается прием карт платежной системы "Мир", в частности, кобейджинговых, заявил в среду РИА Новости представитель Единого общереспубликанского процессингового центра Uzcard."В настоящий момент "Мир" обслуживается, проблем никаких не видим", — сообщил он журналистам, отвечая на вопрос о ситуацию с возможностью приема российских карт в банках республики.В марте 2019 года "Мир" и узбекская Uzcard подписали договор о взаимодействии, согласно которому с 2020 года банки Узбекистана стали принимать карты платежной системы России.Пятнадцатого сентября был обнародован документ американского Минфина, в котором сообщалось, что Соединенные Штаты могут наложить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами России.Читайте также:Для изучения иностранных языков в селах будут выделены субсидии

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в узбекистане продолжают принимать российские карты мир в марте 2019 года мир и узбекская uzcard подписали договор о взаимодействии сотрудничество принимают ли сейчас в узбекистане карты карту мир мир новости заявления деньги россия