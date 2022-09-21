https://uz.sputniknews.ru/20220921/v-kabule-proizoshel-vzryv-est-pogibshie-i-ranenye-28425011.html
В Кабуле произошел взрыв, есть погибшие и раненые
В Кабуле произошел взрыв, есть погибшие и раненые
На место происшествия приехали правоохранительные органы.
2022-09-21T16:56+0500
2022-09-21T16:56+0500
2022-09-21T16:56+0500
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Взрыв случился в помещении гостиницы в столице Афганистана, по последним данным погибли три человека, еще 13 получили ранения. Об этом заявил представитель полиции Кабула Халид Задран, передает РИА Новости.По его словам, на место происшествия приехали правоохранительные органы для проведения расследования.Местные СМИ пишут, что взрыв произошел в ресторане, и отмечают, что причиной инцидента мог стать взрыв газового баллона.Читайте также:Минтранс усилит контроль безопасности на железных дорогах и в метро
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в кабуле произошел взрыв есть ли погибшие и раненые сколько афганистан новости происшествия заявления полиции теракт хлопок ресторан
в кабуле произошел взрыв есть ли погибшие и раненые сколько афганистан новости происшествия заявления полиции теракт хлопок ресторан
В Кабуле произошел взрыв, есть погибшие и раненые
На место происшествия приехали правоохранительные органы для проведения расследования.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
Взрыв случился в помещении гостиницы в столице Афганистана, по последним данным погибли три человека, еще 13 получили ранения. Об этом заявил представитель полиции Кабула Халид Задран, передает РИА Новости
.
"В результате взрыва в гостинице, относящейся к третьему району города Кабула, трое наших соотечественников погибли, еще 13 пострадали", - сообщил Задран.
По его словам, на место происшествия приехали правоохранительные органы для проведения расследования.
Местные СМИ пишут, что взрыв произошел в ресторане, и отмечают, что причиной инцидента мог стать взрыв газового баллона.