https://uz.sputniknews.ru/20220921/v-kabule-proizoshel-vzryv-est-pogibshie-i-ranenye-28425011.html

В Кабуле произошел взрыв, есть погибшие и раненые

В Кабуле произошел взрыв, есть погибшие и раненые

На место происшествия приехали правоохранительные органы.

2022-09-21T16:56+0500

2022-09-21T16:56+0500

2022-09-21T16:56+0500

кабул

афганистан

взрыв

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/15/28425410_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_7e480744a36108a918affa0aaf626113.jpg

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Взрыв случился в помещении гостиницы в столице Афганистана, по последним данным погибли три человека, еще 13 получили ранения. Об этом заявил представитель полиции Кабула Халид Задран, передает РИА Новости.По его словам, на место происшествия приехали правоохранительные органы для проведения расследования.Местные СМИ пишут, что взрыв произошел в ресторане, и отмечают, что причиной инцидента мог стать взрыв газового баллона.Читайте также:Минтранс усилит контроль безопасности на железных дорогах и в метро

кабул

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в кабуле произошел взрыв есть ли погибшие и раненые сколько афганистан новости происшествия заявления полиции теракт хлопок ресторан