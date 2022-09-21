https://uz.sputniknews.ru/20220921/v-samarkande-sostoitsya-cha-po-plavaniyu-28434922.html

В Самарканде состоится ЧА по плаванию

В Самарканде состоится ЧА по плаванию

Недавно организаторы продемонстрировали внешний вид медалей, которые получат победители.

2022-09-21T20:35+0500

2022-09-21T20:35+0500

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спорт

плавание

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В Самарканде 22-24 сентября пройдет X чемпионат Азии по плаванию, сообщает УзА.В этом соревновании, проводимом под эгидой Азиатской федерации плавания, за призовые места будут бороться многие известные спортсмены континента.На данный момент организаторы проводят последний этап подготовки, в частности, заготавливаются памятные подарки, дипломы и медали, которые вручат победителям чемпионата Азии.Недавно организаторы продемонстрировали внешний вид медалей, которые получат победители и призеры исторического континентального первенства.На лицевой стороне медали изображен символ чемпионата Азии, а на оборотной – всемирно известная площадь Регистан, аббревиатура Азиатской федерации плавания, а также дата проведения континентального первенства.Читайте также:В Ташкенте пройдет веломарафон - подробности

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