https://uz.sputniknews.ru/20220921/v-samarkande-sostoitsya-cha-po-plavaniyu-28434922.html
В Самарканде состоится ЧА по плаванию
В Самарканде состоится ЧА по плаванию
Недавно организаторы продемонстрировали внешний вид медалей, которые получат победители.
2022-09-21T20:35+0500
2022-09-21T20:35+0500
2022-09-21T20:40+0500
спорт
плавание
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В Самарканде 22-24 сентября пройдет X чемпионат Азии по плаванию, сообщает УзА.В этом соревновании, проводимом под эгидой Азиатской федерации плавания, за призовые места будут бороться многие известные спортсмены континента.На данный момент организаторы проводят последний этап подготовки, в частности, заготавливаются памятные подарки, дипломы и медали, которые вручат победителям чемпионата Азии.Недавно организаторы продемонстрировали внешний вид медалей, которые получат победители и призеры исторического континентального первенства.На лицевой стороне медали изображен символ чемпионата Азии, а на оборотной – всемирно известная площадь Регистан, аббревиатура Азиатской федерации плавания, а также дата проведения континентального первенства.Читайте также:В Ташкенте пройдет веломарафон - подробности
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в самарканде состоится ча по плаванию недавно организаторы продемонстрировали внешний вид медалей которые получат победители чемпионат азии плавание пловцы спорт новости
в самарканде состоится ча по плаванию недавно организаторы продемонстрировали внешний вид медалей которые получат победители чемпионат азии плавание пловцы спорт новости
В Самарканде состоится ЧА по плаванию
20:35 21.09.2022 (обновлено: 20:40 21.09.2022)
Недавно организаторы продемонстрировали внешний вид медалей, которые получат победители и призеры исторического континентального первенства.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
В Самарканде 22-24 сентября пройдет X чемпионат Азии по плаванию, сообщает
УзА.
В этом соревновании, проводимом под эгидой Азиатской федерации плавания, за призовые места будут бороться многие известные спортсмены континента.
На данный момент организаторы проводят последний этап подготовки, в частности, заготавливаются памятные подарки, дипломы и медали, которые вручат победителям чемпионата Азии.
Недавно организаторы продемонстрировали внешний вид медалей, которые получат победители и призеры исторического континентального первенства.
На лицевой стороне медали изображен символ чемпионата Азии, а на оборотной – всемирно известная площадь Регистан, аббревиатура Азиатской федерации плавания, а также дата проведения континентального первенства.