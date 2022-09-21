https://uz.sputniknews.ru/20220921/v-uzbekistane-udvoilsya-eksport-blagodarya-reformam-v-ximicheskoy-promyshlennosti-28427226.html
В Узбекистане удвоился экспорт благодаря реформам в химической промышленности
В Узбекистане удвоился экспорт благодаря реформам в химической промышленности
Шавкат Мирзиёев ознакомился с результатами и новыми проектами химпромышленности.
2022-09-21T18:00+0500
2022-09-21T18:00+0500
2022-09-21T18:07+0500
экономика
химическая промышленность
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/15/28429991_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_196c358dbf97c7525be8b1147125b9b4.jpg
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Реформы в химической промышленности Узбекистана позволили удвоить экспорт. Об этом стало известно в ходе презентации проектов в химотрасли, которую показали президенту Шавкату Мирзиёеву.В настоящее время экспорт достиг $330 млн. За восемь месяцев этого года предприятия Узбекистана произвели более миллиона тонн минеральных удобрений.Отмечается, что важным стимулом роста экспорта стало повышение доверия инвесторов и приток капитала в отрасль. В частности, сегодня в химической промышленности частным сектором реализуется 15 проектов на сумму $2 млрд, пять из них недавно были введены в строй.Кроме того, на базе крупных предприятий в Республике Каракалпакстан, Ферганской, Навоийской и Ташкентской областях создадут 4 химических кластера с полным циклом производства "от сырья до готовой продукции". В настоящее время в стадии реализации находятся 14 проектов на сумму $1,8 млрд, запланированы еще 29 проектов на сумму $5,6 млрд.Подчеркнуто, что в складывающейся непростой ситуации в мире важно бесперебойно обеспечивать сельское хозяйство минеральными удобрениями.Читайте также:Мирзиёев поставил задачи Агентству стратегических реформ
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/15/28429991_50:0:1187:853_1920x0_80_0_0_31c9dd046c47bbef6c267b6ab826de16.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в узбекистане удвоился экспорт благодаря реформам в химической промышленности шавкат мирзиёев ознакомился с результатами и новыми проектами химической промышленности новости заявления
в узбекистане удвоился экспорт благодаря реформам в химической промышленности шавкат мирзиёев ознакомился с результатами и новыми проектами химической промышленности новости заявления
В Узбекистане удвоился экспорт благодаря реформам в химической промышленности
18:00 21.09.2022 (обновлено: 18:07 21.09.2022)
Шавкат Мирзиёев ознакомился с результатами и новыми проектами химической промышленности.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
Реформы в химической промышленности Узбекистана позволили удвоить экспорт. Об этом стало известно в ходе презентации
проектов в химотрасли, которую показали президенту Шавкату Мирзиёеву.
В настоящее время экспорт достиг $330 млн. За восемь месяцев этого года предприятия Узбекистана произвели более миллиона тонн минеральных удобрений.
Отмечается, что важным стимулом роста экспорта стало повышение доверия инвесторов и приток капитала в отрасль. В частности, сегодня в химической промышленности частным сектором реализуется 15 проектов на сумму $2 млрд, пять из них недавно были введены в строй.
Кроме того, на базе крупных предприятий в Республике Каракалпакстан, Ферганской, Навоийской и Ташкентской областях создадут 4 химических кластера с полным циклом производства "от сырья до готовой продукции".
В настоящее время в стадии реализации находятся 14 проектов на сумму $1,8 млрд, запланированы еще 29 проектов на сумму $5,6 млрд.
Подчеркнуто, что в складывающейся непростой ситуации в мире важно бесперебойно обеспечивать сельское хозяйство минеральными удобрениями.