https://uz.sputniknews.ru/20220921/v-uzbekistane-udvoilsya-eksport-blagodarya-reformam-v-ximicheskoy-promyshlennosti-28427226.html

В Узбекистане удвоился экспорт благодаря реформам в химической промышленности

В Узбекистане удвоился экспорт благодаря реформам в химической промышленности

Шавкат Мирзиёев ознакомился с результатами и новыми проектами химпромышленности.

2022-09-21T18:00+0500

2022-09-21T18:00+0500

2022-09-21T18:07+0500

экономика

химическая промышленность

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Реформы в химической промышленности Узбекистана позволили удвоить экспорт. Об этом стало известно в ходе презентации проектов в химотрасли, которую показали президенту Шавкату Мирзиёеву.В настоящее время экспорт достиг $330 млн. За восемь месяцев этого года предприятия Узбекистана произвели более миллиона тонн минеральных удобрений.Отмечается, что важным стимулом роста экспорта стало повышение доверия инвесторов и приток капитала в отрасль. В частности, сегодня в химической промышленности частным сектором реализуется 15 проектов на сумму $2 млрд, пять из них недавно были введены в строй.Кроме того, на базе крупных предприятий в Республике Каракалпакстан, Ферганской, Навоийской и Ташкентской областях создадут 4 химических кластера с полным циклом производства "от сырья до готовой продукции". В настоящее время в стадии реализации находятся 14 проектов на сумму $1,8 млрд, запланированы еще 29 проектов на сумму $5,6 млрд.Подчеркнуто, что в складывающейся непростой ситуации в мире важно бесперебойно обеспечивать сельское хозяйство минеральными удобрениями.Читайте также:Мирзиёев поставил задачи Агентству стратегических реформ

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в узбекистане удвоился экспорт благодаря реформам в химической промышленности шавкат мирзиёев ознакомился с результатами и новыми проектами химической промышленности новости заявления